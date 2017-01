Critican labor de la Agencia Nacional de Inteligencia tras ataque a Landerretche

Tras el atentado que afectó al presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Óscar Landerretche, surgieron las primeras críticas al desempeño de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Al respecto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Osvaldo Urrutia, confirmó que citarán al director de la ANI, Gustavo Villalobos, para que de explicaciones de lo ocurrido.

“La ANI hoy día no está cumpliendo su rol y no está asesorando adecuadamente al Gobierno. En los próximos días tiene que sesionar la Comisión de Inteligencia y yo he pedido que se cite al director para que nos informe adecuadamente lo que está pasando con el tipo de atentado tan bajo”, aseguró.

Paralelamente, durante la tarde de este lunes se continuaron con las pericias al interior de la casa de Landerretche en compañía de la esposa del ejecutivo, Patricia Medrano, además de su asesora del hogar.