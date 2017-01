La increíble historia de dos hombres que devolvieron un cheque en blanco firmado

A través de una publicación en Facebook, Igal Furman dio a conocer la increíble historia de honra de dos hombres en situación de calle, quienes encontraron importantes documentos del empresario, el que el pasado 9 de enero sufrió un asalto dentro de su vehículo.

La situación ocurrió mientras Furman, quien es socio fundador de la empresa Acción Canina y adiestrador de perros, se encontraba estacionando su auto fuera de su domicilio, cuando sujetos desconocidos rompieron uno de los vidrios y se llevaron documentos preciados para él.

Entre las especies robadas se encontraban dos chequeras de su empresa, una chequera personal, documentos notariales y publicidad de su empresa, lugar desde donde Cristian y Gabriel, quienes recuperaron las pertenencias, encontraron el contacto de Furman.

Sin embargo, esto no fue lo que más valoró el afectado, pues entre todo lo robado se encontraba un cheque personal firmado. En su publicación se excusó explicando que “nadie sabe cuando hay que pasar un cheque en blanco, ¿verdad?”.

Según declaraciones que dio Igal Furman a BioBioChile, los sujetos recuperaron sus especies fuera de la Posta Central, lugar que frecuentan y hasta donde él llegó. “Contrario al infeliz que me rompio el vidrio y se los llevó, ellos decidieron buscarme y devolverme todo ordenado y limpiecito”, consignó en redes sociales.

Por la misma vía, y como una forma de devolverles la mano por la acción, informó que Cristian y Gabriel estaban en busca de trabajo y aseguró que “su honestidad está más que probada”, invitación que ya ha tenido algunos interesados.

“A mi me escribió por Facebook una persona que es administrador de una empresa y me dijo que los pusiera en contacto, y también un amigo mío que trabaja en Cervecerías Chile me pidió sus datos”, explicó Furman, quien señala que sí ha habido interés por ayudar a los hombres.

En su publicación destacó que “estoy contento de que haya gente buena aún y más inteligente que yo”, haciendo alusión al cheque firmado que tenía, agregando que, después de todo, estaba aliviado.