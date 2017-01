Familia busca a joven artista: Se juntó con un sujeto en Terminal Alameda y desapareció

La misteriosa desaparición de Maximiliano Pazmiño, pintor y fotógrafo de 33 años, mantiene a su familia en una incertidumbre diaria, ya que el 1 de enero, fue la última vez supieron algo del joven.

“Imagínate no saber nada y no tener ninguna pista, hemos seguido lineas de investigación y hemos chocado con paredes que nos nos permiten tener más información“, contó a Biobiochile, Leonardo, hermano del joven extraviado hace 12 días.

Leonardo, aún recuerda la Navidad, como una festividad normal, donde lo vio “bastante alegre y donde compartió con todo el mundo, compró regalos, compartió con sus sobrinos, estaba todo bien”, aseguró.

De hecho, el 4 de enero tenía programado un viaje a Coñaripe junto a su madre y sus sobrinos.

“Él tenía su bolso armado, estaba listo para viajar. Estaba súper motivado, tenía hartas ganas de viajar, además uno de los ingresos importantes que él recibe es justamente en el verano por la administración de las cabañas en ese lugar, además de la venta de sus cuadros, ya que es un artista en general”.

Sin embargo, dos días previos a Año Nuevo contó que lo notaron un poco más decaído, “andaba más introvertido de lo habitual, la noche de Año Nuevo ni siquiera quiso salir a cenar, se acostó temprano , no quisieron molestarlo más y lo dejaron tranquilo solamente” relató.

Pero esa fue la última noche que pudieron tener contacto con él, ya que luego de sus propias investigaciones, al revisar las cámaras de seguridad del edificio verificaron que salió a las 6:55 del lugar, ahí lograron identificar que se dirigía por las cercanías a tomar locomoción.

Luego de esto, las cámaras lo registraron en el terminal Alameda a las 7:30 de la mañana, donde se juntó con un sujeto.

“Se juntó con un hombre aproximadamente de la misma edad de él, que no reconocemos, no sabemos quién es, y las cámaras no permiten tener un acercamiento como para ver las características físicas como para poder distinguirlo, así que estamos a la espera que el metro nos entregue sus cámaras que podrían permitir su identificación”.

Pero Maximiliano, no se acercó a boleterías para comprar pasajes, sino que junto al sujeto con el que se reunió esperaron la apertura del metro para tomarlo, y después en el metro desaparecen”, señaló.

Uno de los pocos antecedentes que manejan es que el joven estaba buscando a un amigo para hacer trekking, algo que a él le gustaba hacer. De hecho argumenta que no se preocuparon hasta la noche, cuando no llegó a dormir, ya que pensaban que se encontraba en una caminata por algún cerro.

“A él le gustaba hacer trekking, entonces no le pusimos mayor atención hasta que no apareció a dormir, entonces al día siguiente ya empezamos a preguntar a los amigos,a los familiares si tenían alguna novedad y por desconocimiento esperamos 48 horas para hacer la denuncia, pensamos que eso seguía vigente y nos enteramos que ya no es así”, expresó.

Hasta ahora, con los pocos antecedentes e información que han logrado recabar hoy se plantean dos hipótesis.

“La primera es la evasión que por alguna razón que desconocemos él haya querido desaparecer un tiempo, pero no ha tomado contacto, la gente con la que el se junta tampoco ha tenido noticias de él. Una vez tuvo una escapada y se fue de Antofagasta a Iquique, pero al día siguiente ya andaba avisando que andaba por allá es una persona muy tranquila, introspectiva muy cariño mi mamá es su mundo no le gustaría preocupar a mí mamá”.

En tanto, lo que más les preocupa pensar es que efectivamene “haya ido a la caminata a realizar trekking con esta persona y se hayan accidentado y no hayan podido volver“.

La incertidumbre es tal que incluso el joven cerró sus redes sociales, por lo que Leonardo asegura que de ahí no pudieron obtener ninguna información que les ayudase.

Hoy tuvieron una reunión con la Policía de Investigaciones quienes le señalaron que la investigación ha sido algo lenta.

“Nos indicaron que las diligencias que han hecho se han demorado más de lo normal, el problema fue que perdimos muchos días entre la fiscalía que fue un poco negligente en ese sentido en designar el fiscal a cargo y también entregaran la orden de investigar, porque se dio este lunes recién”

Esto genera lentitud en el proceso ya que sostiene que para revisar el registro de llamadas, o los movimientos en el banco deben esperar a que la Fiscalía de la orden.

“Teniendo esa información nosotros podemos ver cuáles podrían ser sus posibles destinos, pero los plazos no han sido los esperados”.

“Todos los avances que han habido hasta las fecha han sido por parte de la familia, grupos de amigos, y los contactos que hemos tenido a través de las redes sociales que han sido valiosísimos para obtener información“.

En cuanto a su estado de ánimo el hermano del joven extraviado asume que están un poco más tranquilos.

“Tenemos la esperanza de que está bien, pero mi madre está devastada, está en una depresión terrible, está bastante complicada”, lamentó.

Maximiliano tiene pelo castaño oscuro ondulado, mira aproximadamente 1,73 ydebe tener una barba incipiente de más de una semana, usa lentes ópticos, y tiene dos tatuajes un pez “koi” en el antebrazo izquierdo y en el derecho el tatuaje de un lobo.

Mientras que el día en que salió del departamento tenía una polera azul oscura, pantalones beige, chaqueta negra,y llevaba una mochila negra con franjas rojas.