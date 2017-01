Cathy Barriga: soy súper feminista, pero no de las que se dejan bigotes

La primera alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, explicó que lleva la bandera de madre soltera en alto junto a la de mamá empresaria y emprendedora “porque yo tengo una historia de mucho esfuerzo“.

En una entrevista con Revista Paula, Barriga explicó que el ser “la primera mujer alcaldesa de Maipú tiene mucho significado, y puedo decir que la gente ha notado la diferencia en estos diez días, partiendo por el trato. La sensibilidad nos hace muy diferente de los hombres, ser sensible tiene que ver con la inteligencia emocional más desarrollada, con una mano distinta”.

“Yo soy súper feminista, pero no de las feministas que se dejan bigotes y quieren parecerse a un hombre para ser empoderadas y creo que represento a muchas mujeres”, aclaró.

Sobre su gestión en Maipú, Barriga explicó que una de sus primeras medidas es que los vecinos “se sientan orgullosos de sus consultorios. Tuve la experiencia cuando fui mamá soltera y estaba en la universidad, de atenderme en un consultorio y yo daba una dirección de Las Condes para atenderme allá porque encontraba que era mejor. Lo que quiero es dignidad en salud, en los consultorios.

“También está el plan “médico a domicilio”, que es para los niños de 1 a 5, y para los adultos mayores. También vamos a tener más ambulancias. Avanzaremos también en seguridad con guardias en los parques. A la gente le preocupa la delincuencia”, indicó.

Junto con eso, aseguró estar “tranquila con el equipo que tengo y no temo enfrentarme a los desafíos. Pero siempre me pongo en los mejores escenarios. Uno tiene que llamar lo bueno. Siempre van a haber problemas, te lo digo yo que siempre me levanté igual ante toda adversidad”, aseguró.