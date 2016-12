Ex administrador municipal de Santiago por déficit en educación: Carolina Tohá no sabía

El actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunció que heredó una importante deuda de la administración anterior en materia de educación, hecho que lo habría obligado a desvincular a más de 350 profesores.

La cifra alcanzaría los $12 mil millones, hecho que mantendría “quebrado” el Departamento de Educación de la Municipalidad (DEM).

Al respecto, nadie del mandato de Carolina Tohá, y tampoco ella, se habían pronunciado hasta hoy, cuando el ex administrador municipal, Víctor Hugo Miranda, entregó detalles de la gestión de dicho departamento.

Según consignó a El Mercurio en su edición impresa, “la unidad de Educación nunca fue consolidando ni entregando la información financiera del área”, razón por la que se les complicó tener datos certeros en comparación con la nueva alcaldía.

Sobre las razones de esta falta de información, Miranda aseguró que hay funcionarios que prefieren decir que todo está bajo control a admitir lo contrario, lo que “implicó poder reconstruir información que no estaba disponible. Eso es, evidentemente, una debilidad técnica”.

Carolina Tohá, por lo tanto, no estaba al tanto de esta deuda. Así lo confirma el ex funcionario, quien comentó que cuando ingresó al municipio su misión fue que le rindieran cuentas y poder clarificar la información. Sin embargo, no siempre se cumplió.

Sin ir más lejos, para el 2016 se habría aprobado una reducción de horas, lo que disminuía gastos de hasta $3 mil 500 millones, pero nunca se operó. Esta fue la primera señal de la crisis que se estaba viviendo en Educación.

“Nosotros nos dábamos vuelta entre 6 mil y 8 mil millones, sin tener datos del final de la operación 2016, datos que ellos sí tienen ahora”, agregó Miranda, quien culpa de esto al hermetismo de los funcionarios, quienes quieren ocultar sus incapacidades y no entregan información adecuada a la autoridad.