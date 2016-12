Preso de Punta Peuco a manifestantes: "Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen"

“Decir que mi vida fue color de rosa sería mentir, pero tampoco tan terrible”. Así resume su vida Claudio Salazar Fuentes, Cabo 1º de Carabineros, uno de los 10 reclusos de Punta Peuco que hoy pidió “perdón” en una misa de Navidad celebrada en el interior del penal.

En su misiva, comenta que “en este largo recorrido penitenciario, he visto y vivido muchas cosas, unas buenas y otras no tanto. Sin embargo, el momento que ahora nos convoca es inédito y de mucha profundidad, pese a que ciertos sectores militantes se han encargado de denostarlo. Perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen“.

“Mas, si Jehová Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En mis diarias lecturas bíblicaas he aprendido a que nadie está libre de pecado. Entonces, ¿por qué ha de llamar la atención que un grupo de presos pida ser perdonado por actos cometidos en el pasado?”, añade.

En lo personal, agrega Salazar Fuentes, “alcancé a ser carabinero por más de veinte año, y desde luego, alguna acción realicé que produjo dolores innecesarios a las personas que debía proteger. Respecto a la solicitud de perdón acerca de mi delito por el cual permanezco preso, ya la hice sin obtenerlo en sus destinatarios”.

Al finalizar su carta, el otrora cabo 1º de la policía uniformada, expreso una oración: “Padre Jehová, te pido de corazón sepas perdonar mis pecados cometidos; sé que en tu infinitabondad lo harás depositándolos en el fondo del océano más grande, y desde ya te doy gracias por ello. Te pido además, que con tu infinito poder, cambiar aquellos corazones duros que, con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad. Amén“.

De acuerdo al portal MemoriaViva, Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo de Carabineros y agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, está condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, además como autor de otros seis secuestros. En el caso Degollados, está condenado a 541 días de presidio como autor de asociación ilícita.