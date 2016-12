Fiscal Guerra: Se debe analizar la idea de entregar electroshock y gas pimienta a guardias

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, se reunió durante la mañana de este jueves con los alcaldes de las comunas de Providencia, La Reina, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura para analizar temas relacionados vinculados con la seguridad pública.

Guerra explicó a Expreso Bío Bío que la idea de dotar de gas pimienta y electroshock a guardias municipales es un tema que se debe estudiar. “Se debe realizar un análisis bien acabado de los elementos, si están sujetos o no al control que genera la ley de control de armas y si hay sanciones penales aplicables”.

“No es llegar y portar un electroshock, se requiere de un permiso. No hay sanción penal para quienes lo utilizan porque la ley no definió una sanción penal para esos efectos, por lo tanto, antes de determinarse el uso de un instrumento de esta naturaleza es que se debe analizar, igual cosa el gas pimienta“, señaló.

Junto con eso, señaló que no quieren que “las detenciones que practican los guardias de seguridad sean cuestionadas el día de mañana por parte de los tribunales, ojalá que puedan ser ajustadas de derecho y que sean lo menos invasivas posibles para las personas que son objeto de detenciones”.