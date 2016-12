Matthei asegura que podría haber querellas por déficit en Municipalidad de Providencia

La recién asumida alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lideró su primer concejo municipal, donde informó que la Corporación de Desarrollo Social tiene un déficit que llega a los $3.399 millones.

Según la jefa comunal, dicha deuda se desglosa en $1.425 millones en saldos no ejecutados en programas de educación y $1.973 millones en pagos no realizados a proveedores, principalmente de salud.

En conversación con Las Últimas Noticias en su edición impresa, Matthei aseveró que esto influye en que la farmacia comunitaria esté sin stock de medicamentos.

“Además, existe una sobreejecución de presupuesto de $1.960 millones y un saldo en la cuenta bancaria de la Corporación de sólo $11 millones”, agregó.

La alcaldesa detalló que los $1.425 millones no ejecutados son dineros entregados por el Ministerio de Educación para utilizarse en distintos programas escolares y que sólo pueden ser gastados en ellos. “Sin embargo, se metieron a caja y se gastaron en cualquier otra cosa. Hoy en día el dinero no está en caja y, además, las acciones no se realizaron”, declaró.

Por todo eso, no se descarta que pueda existir el delito de malversación de fondos públicos, “por lo que podría haber querellas. Pero actuaremos cuando tengamos el informe de la auditoría externa que mandaremos a hacer y que fue aprobada, recientemente, por el concejo”.

“En su momento se me dijo que la deuda era de $1.300 millones. Si yo hubiese sabido esto, en ese momento, jamás hubiese aprobado la fiesta de fin de año para la tercera edad y el aumento de luces navideñas (…) A mí me dieron una información falsa. Yo creo que Josefa Errázuriz tampoco tenía conocimiento de cómo estaba la municipalidad. No creo que Josefa conscientemente me haya dicho una mentira“, puntualizó.