Iniciarán auditoría para indagar millonario déficit en Municipalidad de Cerro Navia

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, concurrió la Contraloría General de la República para solicitar que trabajen en conjunto para recuperar la probidad y ética en la comuna.

Según un comunicado de prensa, el organismo público verificó que “funcionarios designados para asistir a capacitaciones, diplomados y certificaciones, no fueron elegidos mediante un proceso de selección. Además, existe una deuda millonaria por el no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores en las Corporaciones Municipales. Todo esto, en medio de la investigación por el Caso Basura, donde se encuentran involucrados ex funcionarios de este municipio”.

Tras la actividad, Tamayo declaró que “desde enero comienza una auditoría para estimar los déficit que tienen la Municipalidad de Cerro Navia y las Corporaciones de Desarrollo Social y del Deporte”.

“Está el compromiso de la Contraloría de hacerse presente en la Municipalidad. La estimación que tenemos hoy día es que el déficit de la Municipalidad está en torno a los $1.850 millones. Vamos a priorizar la información con la Contraloría y establecer si existen responsabilidades”, agregó.

Además, informó que Contraloría iniciará un sumario administrativo para indagar las deudas previsionales de los trabajadores de la Corporación de Desarrollo de Cerro Navia, para así establecer las posibles responsabilidades administrativas del exalcalde, Luis Plaza, y del exadministrador municipal, Marcelo Torres, vinculado al caso Basura.