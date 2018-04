Cerca del 76% de los ginecólogos del Maule serían objetores de conciencia

El Servicio de Salud Maule informó que en los hospitales de Talca, Curicó, Linares, Parral y Cauquenes, 54 de los 71 ginecólogos se declararon objetores de conciencia, no entregando el detalle de en cuál de las tres causales son objetores, en el contexto de la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, consignó el Diario El Centro.

En febrero de 2018 se publicó el Protocolo de Objeción de Conciencia del Ministerio de Salud, que indica que un profesional o el equipo que deba intervenir en un quirófano (matrones, enfermeros y arsenaleros) puede abstenerse de hacer abortos.

La ley, que fue publicada en septiembre del a√Īo pasado, indica que mediante la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupci√≥n de su embarazo por un m√©dico cirujano cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupci√≥n del embarazo evite un peligro para su vida; el embri√≥n o feto padezca una patolog√≠a cong√©nita adquirida o gen√©tica, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de car√°cter letal; y cuando sea resultado de una violaci√≥n, siempre que no hayan transcurrido m√°s de doce semanas de gestaci√≥n.

Trat√°ndose de una ni√Īa menor de 14 a√Īos, la interrupci√≥n del embarazo podr√° realizarse siempre que no hayan transcurrido m√°s de 14 semanas de gestaci√≥n.

Dos abortos hasta ahora

El presidente del Colegio M√©dico del Maule, Juan Enrique Leiva, sostuvo que -independiente de la objeci√≥n de conciencia- seg√ļn las estad√≠sticas del gremio, desde que fue publicada la nueva norma y hasta el mi√©rcoles reci√©n pasado, en la regi√≥n del Maule la mencionada ley ha actuado en dos oportunidades.

Se trató de un caso en el Hospital de Curicó y otro en el Hospital Regional de Talca.

√Čste √ļltimo se llev√≥ a cabo hace dos semanas y bajo total reserva de la paciente y de los involucrados en el procedimiento, tal cual indica la norma y tambi√©n la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

“Cada hospital tiene que desarrollar la Ley 21.030 en las tres causales. En la causal 1, que significa enfermedad grave de la madre con riesgo de vida y la 2, que significa malformaci√≥n cong√©nita incompatible con la vida, permiten al equipo m√©dico desarrollar un trabajo con la paciente y tambi√©n entregar informaci√≥n y poder hacer todos los estudios de tal manera de aclarar el diagn√≥stico”, explic√≥.

Agreg√≥ que “ninguna de las dos causales implican criterios de urgencia inmediata. Y cuando hay criterios de urgencia inmediata, si uno logra obtener el reci√©n nacido vivo, fant√°stico, y si uno no lo logra, no lo logra no m√°s, pero ah√≠ uno tiene que actuar en consecuencia al riesgo de vida de la madre en urgencia”.

En la causal 2, el equipo m√©dico debe tener un primer diagn√≥stico y un segundo que sea confirmatorio. “En esta regi√≥n, en la causal 2, existen en el Hospital Regional de Talca los especialistas para hacer ese diagn√≥stico. De tal manera que en esas dos primeras causales, √©ste centro m√©dico est√° en condiciones”, a√Īadi√≥ el ginec√≥logo.

En consecuencia, “cualquier otro hospital de la regi√≥n que tengan duda de diagn√≥stico por la causal 1 √≥ 2, se pueden derivar a Talca para confirmar esa patolog√≠a”.

Tercera causal: por violación

Independiente de la objeci√≥n de conciencia, en el aborto por la tercera causal (por violaci√≥n), est√° la posibilidad de aplicar la ley “en cualquier hospital de la regi√≥n”.

“Eso es en la pr√°ctica. En el Hospital Regional de Talca, donde yo soy jefe de servicio, la gran mayor√≠a de los m√©dicos son objetores por las tres causales, pero tenemos m√©dicos que no son objetores y, por lo tanto, nosotros ya hemos tenido un caso que lo hemos resuelto nosotros, internamente en el hospital (de Talca) con los m√©dicos que no son objetores”, garantiz√≥ Leiva.

Por √ļltimo, recalc√≥ que si se diera el caso de no tener m√©dicos no objetores en la regi√≥n, por protocolo, los casos se derivan al Hospital S√≥tero del R√≠o en Santiago.