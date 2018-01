Informe de Contraloría exige devolver sueldos a diputado electo en el Maule

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 15:55 · Actualizado a las 16:00

“En primer lugar, que las personas devuelvan el exceso que corresponde o los montos que pide la Contraloría. Y vamos a pedir la restitución o el reembolso por la vía administrativa y judicial. Lo anterior, es sin perjuicio del derecho del municipio y de las personas aludidas por la Contraloría Regional del Maule de pedir una reconsideración a la Contraloría General de la República, para que resuelva esta materia”.

En estos términos reaccionó ayer el alcalde de Linares, Mario Meza, luego de conocer los resultados de una investigación especial realizada por la Contraloría Regional del Maule en dicha municipalidad, en razón de una denuncia reservada, que apuntaba a irregularidades en contrataciones recientes en la Dirección Administrativa de Educación Municipal (DAEM).

El documento cuestionó las remuneraciones recibidas por distintas personas, entre ellas, Hugo Rey Martínez, exalcalde de Curicó y también exintegrante del Consejo Regional (Core). Hoy, diputado electo de Renovación Nacional (RN) por el distrito 17 de las provincias de Talca y Linares.

El informe -de 52 páginas y fechado el 12 de diciembre pasado- estableció que la denuncia reservada incluyó a 24 personas que trabajaron en la DAEM de Linares, entre los meses de enero y septiembre del 2017, cuyos sueldos significaron un gasto total para el municipio de 219 millones de pesos. Del listado original se seleccionaron 11 casos, de los cuales, el organismo fiscalizador realizó observaciones respecto a ocho personas.

En el punto nueve de la parte conclusiva del informe, la Contraloría instruyó a la municipalidad de Linares iniciar un “proceso disciplinario” con la finalidad de “investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales involucrados en las contrataciones examinadas”. Para ello, se le fijó un plazo de 15 días a la autoridad edilicia, constató diario El Centro.

En el caso específico de Hugo Rey, el documento indicó que fue contratado el 10 de enero como “asesor técnico educativo”, con un sueldo mensual de 1 millón 400 mil pesos. En abril se renovó su contrato, sin modificaciones de ningún tipo; pero en la tercera renovación -entre mayo y junio- el sueldo se rebajó a 1 millón 200 mil pesos. La renta total, entre enero y junio, fue de 7 millones 580 mil pesos.

En su parte medular, luego de entrevistar a personal directivo y revisar los antecedentes entregados por la municipalidad, el informe concluye que “no constan los elementos de juicio que permitan acreditar que el señor, Hugo Rey Martínez, haya prestado funciones en el DAEM de Linares”.

Por ello, se agregó que procede “formular el respectivo reparo” por el total de los sueldos pagados al diputado electo.

Pedirá reconsideración

Al respecto, el alcalde Meza sostuvo que “él no tiene ningún problema en reembolsar esos fondos, sin perjuicio de que va a pedir la reconsideración”.

El propio aludido lo confirmó ayer, advirtiendo que el municipio no habría entregado todos los documentos que acreditan su labor en el DAEM.

“Aquí hay funcionarios que no entregaron toda la información y tampoco el material de trabajo que yo desarrollé. Por ello, este informe para mí fue una sorpresa. Yo iba normalmente a trabajar. Hice la pega y los informes que correspondían. Lamento que se registre esta situación, porque el trabajo se realizó efectivamente”, dijo.

El diputado RN subrayó que “le voy a demostrar a la Contraloría que el trabajo está viciado, porque no se nos dio la posibilidad de defendernos. Nunca me llamaron a declarar. Por eso quedé totalmente sorprendido. Espero que me dejen demostrar que la pega realmente se hizo”.