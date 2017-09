Sujetos roban a Colegio de Abogados ubicado frente a Comisaría de Carabineros en Talca

El fin de semana, desconocidos ingresaron a robar al Colegio de Abogados de Chile en Talca, cuya sede se encuentra en la vereda sur de la Alameda – entre las calles 1 y 2 Poniente – justo frente al complejo policial que reúne a la Tercera Comisaría, la Prefectura y la jefatura de zona de Carabineros.

Según explicó el presidente del gremio, Ignacio Albornoz, lo más increíble es que para ingresar a la propiedad, los delincuentes tuvieron que abrir la reja del frontis y, para ello, literalmente rompieron a golpes de martillo un candado de gran tamaño, amarrado a una gruesa cadena, informó Diario El Centro.

El directivo comentó que el ruido que deben haber provocado los ladrones no alertó a nadie, debido a que están rodeados de oficinas, que también se encontraban inhabitadas.

Una patrulla del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Talca que se constituyó en el sitio del suceso, junto a personal de la Tercera Comisaría, luego que los dirigentes del colegio denunciaran a las dependencias frente al lugar del robo, donde se buscaron evidencias.

“El candado lo habíamos cambiado hace poco tiempo por uno más grande. Pero lo impresionante es que lo golpearon hasta que lo quebraron. Yo no sé cómo no se escuchó, pero en las propiedades de los costados no vive nadie. Es la primera vez que nos pasa, porque tenemos una reja de gran tamaño y pensábamos que con eso era suficiente”, dijo.

Al respecto, Ignacio Albornoz confirmó que la propiedad no cuenta con alarmas o cámaras de seguridad y advirtió que ahora se tomó la decisión inmediata de contratar una empresa para instalar ese tipo de tecnología.