Millonario acuerdo puso fin a denuncia por negligencia médica en Hospital de Talca

Dos facultativos del Hospital de Talca llegaron a un millonario acuerdo con un paciente que denunció un caso de negligencia médica, en que pagaron 10 millones de pesos al afectado, aunque la defensa de los profesionales insistió en que ellos no reconocieron culpa y que el paciente abandonó el tratamiento.

“Estoy muy satisfecho con la justicia, porque hoy (ayer) llegó a mi causa. Me dejaron con un delito de negligencia médica en mi mano, porque tengo dos tendones recogidos, es decir, tengo imposibilitada completamente esa extremidad. Ahora vamos a pedir ayuda al hospital para que me arreglen toda mi mano”, dijo Marcos Quezada, de oficio trabajador de la construcción, quien se constituyó a primera hora en el Juzgado de Garantía de Talca en compañía de su abogado, Mauricio Jorquera. Allí se concretó el millonario acuerdo económico que puso fin a una denuncia judicial por negligencia médica.

Jorquera explicó que los hechos se remontan a 2013, cuando “mi representado sufrió un accidente en su domicilio. Luego llegó al hospital de Talca, donde lo atienden dos médicos que le realizan un aseo quirúrgico en su mano izquierda, pero le provocan un grave daño en dos tendones, causando lesiones graves”.

Atención deficiente

El abogado demandante subrayó que “ahora resolvimos esta causa después de cuatro años, aunque yo la tomé en el último periodo. En esta causa se formalizó a dos médicos por negligencia, luego que el Servicio Médico Legal (SML) emitiera un informe confirmando el perjuicio y la pérdida de movilidad de mi representado”.

“Logramos establecer la responsabilidad de ambos médicos en una atención deficiente, con infracción a sus deberes profesionales. Y afortunadamente llegamos a un acuerdo beneficioso para mi representado, pero que no repara completamente las lesiones que tendrá para el resto de su vida. Fue la decisión correcta”, dijo.

Mauricio Jorquera explicó que cada uno de los médicos, esto es, Karin Gleixner Vergara y Hernaldo Veloz Salinas, cancelaron la suma de cinco millones de pesos. “Con esto se arribó a un acuerdo reparatorio y se pondrá fin a la causa criminal. Ahora esperamos que el hospital se haga cargo de atender a mi representado”, añadió.

“No hubo condena”

Al respecto, el abogado de Falmed Maule (Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile), Ignacio Uribe, sostuvo que “en este caso no hubo condena, sino que un acuerdo reparatorio que evitará un juicio oral. Sin reconocer responsabilidad, se llegó a esta salida alternativa. Entre todos los antecedentes, existió un informe médico del SML con el cual no estamos de acuerdo”.

“Desde nuestro punto de vista no hubo negligencia médica, por cuanto es un tema traumatológico. El paciente llegó al hospital con una lesión en la mano izquierda. Los médicos no le causaron esa herida. Mis representados le realizaron un aseo quirúrgico, en el servicio de urgencia, pero él después no siguió sus controles”, sostuvo.

Ignacio Uribe precisó que el tratamiento posterior era justamente de tipo traumatológico. “Eso consta en los antecedentes de la carpeta de investigación. Pero más allá de eso, estaba nuestra disposición buscar una salida alternativa para evitar un juicio”, indicó.

Fiscal

El fiscal, Marcelo Albornoz, fue quien estuvo a cargo de investigar la querella e instar también por el acuerdo reparatorio. Al respecto, sostuvo que “en general, todos estos casos son complejos, porque se requiere acreditar que un médico cometió un error en un procedimiento. Eso se logró con un peritaje del SML”.

“El acuerdo es una forma de término para casos de cuasidelito, donde se busca reparar los daños y los perjuicios causados a la víctima. Es difícil acreditar la infracción de un médico, porque se requiere de un peritaje de tipo técnico. Aquí se arribó al acuerdo con la positiva disposición de todas las partes en la causa”, afirmó.