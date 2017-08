Adulto mayor golpea y escupe a funcionaria del Cesfam Magisterio en Talca

Yessica Labra, funcionaria de la Farmacia del Centro de Salud Familiar Magisterio, ubicado al surponiente de la ciudad de Talca, fue agredida el pasado miércoles por un adulto mayor que la zamarreó, le dio un golpe de puño en el brazo y además la escupió.

La agresión fue registrada por las cámaras de seguridad dispuestas en el recinto de salud, presentándose como evidencia ante Carabineros, institución que acogió la denuncia.

“Fue un paciente de Morbilidad que bajó a retirar sus medicamentos siendo el segundo de la fila de la Farmacia, donde él insistía en todo momento que lo atendiera rápido, que tenía que ir a trabajar”, acusó la funcionaria.

“le dije que me tenía que esperar unos minutitos y eso fue en reiteradas ocasiones y me dijo que ‘no’. Me agarró del brazo, me dio un puñete en el brazo y lo peor, me escupió la cara”, continuó el relato.

Tras el hecho, comenta que “lo primero que hice me lavé la cara, me sentía asquerosa, no me puse a llorar porque tenía demasiada rabia, imagínate que vengan aquí a escupirme y mandarme un puñete en el brazo”, reclamó Labra.

La jefa de Yessica estaba presente en ese instante, por lo cual salió en defensa de su colega y también pidió ayuda para retener al adulto mayor y encararlo. “El director también me ayudó, me envió a constatar lesiones. De parte del centro tuve todo el apoyo. Le dimos a Carabineros la dirección del usuario para que lo vaya a buscar. Ahora tendrá Acta Disciplinaria, o sea, es expulsado de nuestro centro, pero igual hay que derivarlo a otro. Hoy día me escupió a mí y mañana va a escupir a otra persona”, agregó.

La mujer aseguró que luego de este lamentable episodio se siente “asquerosa, vulnerada, que venga cualquier tipo a escupirme la cara, más encima por hacer mi trabajo”.

Leopoldo Morán, secretario de Afusam Talca indicó que este tipo de situaciones son más habituales de lo que se piensa. “Tenemos una cantidad importante de denuncias que mis compañeros no formalizan por temor. Nosotros siempre estamos insistiendo que se denuncien las agresiones. Tampoco se denuncian los robos”, indicó el dirigente.

Paro Nacional Confusam

Para protestar por esta problemática, entre otras, Confusam convocó a todos sus asociados a adherirse a un paro nacional el próximo martes 22 de agosto.

La declaración señala: “La crítica situación que por décadas afecta a la salud pública ha generado niveles crecientes de agresividad de la población beneficiaria hacia el personal que se desempeña en Cesfam, Postas de la Salud Rural y SAPU. No solamente ha ido creciendo la agresividad, sino que las acciones de violencia hacia personal e infraestructura han sido cada vez más dañinas, siendo ya parte del historial de nuestros establecimientos: piedrazos, agresiones con armas de fuego y cortopunzantes, insultos y otras”, argumentan.

El Paro Nacional de Protesta de la APS municipal “es para exigir a las autoridades de Gobierno y municipales, medidas concretas que garanticen la protección hacia el personal”, entre otras solicitudes.