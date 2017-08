Rechazan reformalizar por cohecho y otros delitos a alcalde de Talca y exautoridades

El Tribunal de Garantía de Talca rechazó la reformalización de cargos en contra del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y otras exautoridades de la región por delitos de cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos, constató Radio Bío Bío.

Lo anterior ocurrió después de que el fiscal del caso, Héctor de la Fuente, presentara una petición de reformalización ante el tribunal para reevaluar los cargos en contra del actual alcalde, el exalcalde y candidato a senador por Chile Vamos Juan Castro Prieto, el ex jefe de emergencias Juan Valdebenito Mancilla y el empresario Cristián Tizza Martínez.

Recordemos que esta investigación se está realizando desde que en septiembre de 2016 se dieran a conocer las irregularides de Castro durante su periodo como alcalde de Talca; algo que ha evolucionado en los últimos meses involucrando a más personas como las antes mencionadas.

A pesar de lo anterior, una nueva audiencia quedó programada para el 16 de agosto tras la solicitud del fiscal Héctor de la Fuente, con el objetivo de pedir el cierre de la investigación en esa oportunidad.

Tribunal resuelve: fiscalía no puede reformalizar pasado plazo investigación a alcalde, ex alcalde de Talca ex jefe gabinete y 1 empresario pic.twitter.com/SkMAYLJX7e

— FISCALIA MAULE (@FiscaliaMaule) August 9, 2017