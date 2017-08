Revocan internación de acusado de violación: Denunció atentado sexual en centro del Sename

El juez de menores del Juzgado de Garantía de Talca, Roberto García Gil, decidió revocar la medida cautelar de internación provisoria que afectaba desde el 12 de diciembre del año pasado a un adolescente de 14 años, luego que fuera imputado por violación infantil.

El magistrado tomó la decisión luego que la Defensoría Penal Pública pidiera revisar la situación judicial del adolescente después que denunciara haber sido violado, al interior del Centro de Internación Provisoria (CIP-CRC) de Talca.

Lee también: Niño de 14 años fue abusado sexualmente en centro de Sename en Talca

Según el defensor, Didier Torres, con especialización en delitos de ley penal adolescente, el menor se encontraba en condición de riesgo de su integridad física y psicológica en el centro cerrado dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Para ello, citando un informe del mismo organismo, el defensor reveló que además del reciente caso de violación, el denunciante fue objeto hace tres meses de otro atentado sexual en el CIP-CRC, y que fue establecido por el médico del hospital de Talca que constató las lesiones que presentaba el adolescente.

“Aquí hay una responsabilidad del Sename, eso no lo vamos a discutir, pero es finalmente del Estado. Es el Estado quien debe otorgar protección a adolescentes privados de libertad. Al menos respecto del tribunal, no se le informó oportunamente de esta situación. Se desconoce por qué no se hizo de parte del Sename”, afirmó.

En ese sentido, Torres agregó que en razón del segundo ataque sexual sufrido por el menor “queda establecido que el centro cerrado no puede otorgar la seguridad mínima para mi representado. Se deben tomar medidas para que otros adolescentes no cobren venganza contra quienes son imputados por delitos de connotación sexual”.

Fiscal advierte cercanía de imputado con víctima

Por otro lado, el fiscal José Luis González, sostuvo que la denuncia de violación y el delito sexual por el cual está imputado el menor no tienen relación entre sí. En ese sentido, subrayó que el detenido está formalizado por atacar a una niña de tres años, quien además era su vecina en una comuna cercana a Talca.

Por ello, sostuvo que no han variado las circunstancias que motivaron su internación provisoria. No obstante, el juez opinó lo contrario, estimando que debía proteger el interés superior del menor como imputado y también como víctima, para lo cual reemplazó su detención en el centro cerrado por arresto domiciliario total.

El fiscal entonces apeló verbalmente, por cuanto sostuvo que el juez no consideró en su resolución que la niña víctima tiene residencia en las cercanías de la casa del imputado. De esta forma, los antecedentes fueron derivados de inmediato a la Corte de Apelaciones de Talca, donde se resolverá la situación judicial del menor.

Sename se defiende de críticas

La directora regional (s) del Sename, Andrea Arcos, desmintió la versión del abogado de la Defensoría Penal Pública. “Nosotros nos hicimos presentes en esta audiencia porque se trata de un caso latente. Como Sename dejamos en claro que contamos con las condiciones para otorgar seguridad a nuestros niños”, dijo.

“Nosotros como Sename no pedimos esta audiencia. La Defensoría puede señalar varias cosas, pero yo puedo afirmar que sí contamos con las condiciones para atender a estos niños. El joven llegó el año pasado a nuestro centro, donde contamos con profesionales especialistas para realizar las atenciones”, afirmó.