Intendente declaró Alerta Ambiental para este miércoles en las comunas de Talca y Maule

El Intendente Pablo Mesa declaró Alerta Ambiental para este miércoles 26, en las comunas de Talca y Maule

Esta alerta corresponde a un episodio crítico de contaminación atmosférica por material particulado respirable, considerando las condiciones climáticas que indican temperaturas entre los 2ºC y 16ºC.

Esta Gestión de Episodios Críticos (GEC) pertenecen al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de las comunas de Talca y Maule.

Entre las medidas que se detallan para esta Alerta Ambiental están las siguientes:

El objetivo del plan de descontaminación es recuperar la calidad del aire y salir del estado de saturación por material particulado MP10 en un plazo de 10 años.

Durante la Emergencia Ambiental se recomienda el uso de mascarillas en adultos mayores, niños y enfermos crónicos. Además se recuerda la prohibición del uso de chimeneas de hogar abierto.

Como recomendaciones generales se detalla lo siguiente:

-Preferir el transporte público y/o compartir el auto.

-Preferir la bicicleta para viajar hacia el lugar de trabajo o estudio

-Respetar siempre la restricción vehicular, en las regiones en que rija esta medida.

-Mantener el vehículo con la revisión de gases al día.

-Cambiar el aceite del motor antes de su vencimiento.

-No fumar al interior de la casa, lugar de trabajo o estudio.

-No realizar actividad física en días de alerta, preemergencia y emergencia ambiental.

-Consultar antes de comprar un calefactor a leña, estos deben estar certificados en cuanto a emisiones, eficiencia energética y seguridad.

-Antes de barrer la calle, humedecer el suelo.

-No quemar hojas ni basura.

-Plantar un árbol y cuidar las áreas verdes.

-Difundir estas recomendaciones entre los vecinos.