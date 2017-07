Agreden brutalmente a transgénera durante su trabajo en Talca mediante emboscada

Con traumatismo cerrado y una fractura nasal quedó la joven transgénera Ágata Valdés Yáñez (27) tras ser atacada en una emboscada durante su trabajo a las 4:00 de la madrugada este sábado pasado.

Así lo informó Diario El Centro, quienes además confirmaron que Valdés salió este lunes del Hospital de Talca donde se atendió tras las agresiones recibidas por un grupo no identificado de personas.

Al dejar el centro hospitalario, donde deberá volver en una semana más, se pudo observar que la joven todavía sufría de una notoria inflamación provocada por los golpes que recibió en el ataque.

La emboscada y el ataque

Ágata, quien es trabajadora sexual, se encontraba laburando la madrugada del sábado pasado, aproximadamente a las 4 am, cuando un vehículo se detuvo cerca de ella para pedir sus servicios, cuenta ella misma.

Luego de esto, el conductor la llevó a un sitio eriazo, cerca de la 6 Sur con 9 Oriente, donde el ataque fue llevado a cabo.

“Ahí salieron tres hombres más y me pegaron puras patadas en la cara. Traté de arrancar y me tiraron del pelo. Me robaron la cartera. No recuerdo casi nada, fue todo como en un segundo, no alcancé ni siquiera a reaccionar. Me intentaron desfigurar la cara. Gracias a Dios no fue con arma blanca porque si no, habría sido peor”, detalla Ágata.

Tras la agresión, Valdés recuerda haber tomado un taxi hasta el Cesfam de la comuna de Maule, donde fue remitida a bordo de una ambulancia al Hospital de Talca. Según el parte médico dado a conocer, Ágata presentó traumatismo cerrado. “Estoy con antibióticos. Tengo una fractura nasal. Ahora me vio el otorrino y tengo que venir el próximo lunes”, dice.

Aunque la joven transgénera no había sufrido una agresión de esta magnitud antes, esta no es la primera vez que es atacada: “Me ha pasado varias veces, pero no tanto como esto. Este fue un ataque muy fuerte para mí. Yo creo que voy a tener que ir a un psicólogo. Creo que no voy a salir a trabajar durante unos tres o cuatro meses”, finaliza.