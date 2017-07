Sujeto formalizado en Talca por almacenar más de 20 videos de pornografía infantil

La Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI detuvo a un joven de 27 años en su domicilio ubicado en la Villa Doña Consuelo, en el sector oriente de Talca, por almacenamiento de ponografía infantil: le interceptaron 24 videos con material de fuerte contenido sexual explícito.

El imputado, de nacionalidad uruguaya con residencia permanente en Chile, explicó que “no era mucho material, era de años atrás. Le bajaron años a lo que yo tenía. La embarré, es la verdad. Yo no la almacené, solamente la tuve cierto tiempo. La descargué y no la borré. Al principio sí me di cuenta que era pornografía. No sé de dónde son los niños”.

La subcomisario de la PDI, Pía Barrera, señaló que el material incautado al imputado fueron 24 videos con material de fuerte contenido sexual explícito de “menores de edad que tienen entre tres y diez años que son violentados sexualmente por adultos y también sostienen relaciones con animales”.

“Se incautaron todos los dispositivos electrónicos, esto es, computadores y teléfonos celulares. El sujeto no prestó declaración y se encuentra viviendo en Talca”, añadió. La autoridad policial indicó que el imputado habría señalado “primordialmente que realizó estas descargas por curiosidad”.

La fiscal de Talca, Carmen Gloria Manríquez, decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal ante Carabineros: “El imputado no registra prontuario, por lo cual, cumplirá su condena en libertad”, adelantó.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)