Intendencia declara preemergencia ambiental para este martes en Talca y Maule

El intendente de la región del Maule, Pablo Meza Donoso, declaró Preemergencia Ambiental para mañana martes 11 de julio de 2017, que corresponde a un episodio crítico de contaminación atmosférica por material particulado respirable para las comunas de Talca y Maule.

Lo anterior, en consideración a las condiciones climáticas que indican que las temperaturas oscilarán con una temperatura mínima de 2ºC y una máxima de 13ºC, sin precipitaciones, malas condiciones de ventilación y calidad de aire.

Cabe mencionar, que las medidas a implementar en la Gestión de Episodios Críticos (GEC), detalladas en del PDA de las comunas de Talca y Maule, para preemergencia corresponden a las siguientes:

Se suspenderán actividades físicas y deportivas al aire libre y al interior de gimnasios, durante todo el día. No se permitirán humos visibles provenientes de viviendas, entre las 18:00 horas y 06:00 horas del día siguiente (en polígono único). Se prohibirá el funcionamiento de calderas con una potencia térmica nominal mayor a 75 kWt y con emisiones mayores a 30 mg/m3N de material particulado, las 24 horas del día (en la zona saturada). Se prohibirá el funcionamiento de calderas a leña o carbón con una potencia térmica nominal menor a 75 kWt y hornos a leña o carbón, entre las 18:00 y 06:00 horas del día siguiente (en la zona saturada).

Recordemos que la entrada en vigencia del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, cuyo principal objetivo es recuperar la calidad del aire y salir del estado de saturación por material particulado MP10 en un plazo de 10 años, forma parte de la “Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica 2014-2018”.

Recomendaciones

En los días con Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental:

• Uso de mascarillas en adultos mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos.

• Se recuerda que está prohibido el uso de chimeneas de hogar abierto.

Uso adecuado de calefactores en los días que no hay Alerta, Pre-Emergencia y Emergencia

• Use siempre leña seca (menor a 25% de humedad), de preferencia de comerciantes establecidos.

• Use siempre leña picada, no queme troncos enteros. De esta forma se produce una adecuada mezcla del combustible con el aire, generando una correcta combustión.

• Inicie el fuego sólo con papel y astillas secas.

• Mantenga el tiraje completamente abierto al menos durante 10 minutos después de iniciar el fuego o efectuar una recarga de leña.

• Revise constantemente la salida de humo por el cañón de su estufa o cocina, si es visible, abra el tiraje de su calefactor para mantener una llama viva. Nunca cierre completamente el tiraje de su estufa.

• Evite que en su cañón se forme una capa de creosota y hollín, que aumenta el riesgo de inflamación, disminuye la capacidad de calefacción y su estufa contamina más.

• Si puede cambie su actual calefactor por uno de menores emisiones y de mayor eficiencia.

• Privilegie el uso de combustibles alternativos como: gas, electricidad, briquetas, derivados del petróleo, pellet, entre otros.

• Todos los comerciantes de leña deben contar con patente municipal, documentación tributaria y forestal, que acredite el origen lícito de la leña.

• Exija su boleta al momento de comprar leña, con ella puede hacer valer su derecho como consumidor al cambio del producto o la devolución del dinero si no queda conforme con la compra.

Recomendaciones generales

• Prefiera el transporte público y/o comparta su auto.

• Prefiera la bicicleta para viajar hacia su lugar de trabajo o estudio

• Respete siempre la restricción vehicular, en las regiones en que rija esta medida.

• Mantenga su vehículo con la revisión de gases al día.

• Cambie el aceite del motor antes de su vencimiento.

• No fume al interior de su casa, lugar de trabajo o estudio.

• No realice actividad física en días de alerta, preemergencia y emergencia ambiental.

• Consulte antes de comprar un calefactor a leña, estos deben estar certificados en cuanto a emisiones, eficiencia energética y seguridad.

• Antes de barrer la calle, humedezca el suelo.

• No queme hojas ni basura.

• Plante un árbol y cuide las áreas verdes.

• Difunda estas recomendaciones entre sus vecinos.