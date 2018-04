Sename confirma que no se decretó orden de ingreso en caso de joven fallecida en Hualpén

A trav√©s de un escueto comunicado, Sename Biobio confirm√≥ los datos informados por La Radio respecto a la sanci√≥n emitida en octubre de 2017 que enviaba a Brittany Figueroa Ram√≠rez de 18 a√Īos a un centro de r√©gimen cerrado y posteriormente a un semicerrado.

Cabe recordar que esta joven falleció durante la madrugada del miércoles en un accidente de tránsito en el paso superior Las Golondrinas cuando se encontraba escapando en un vehículo robado.

El texto agrega que durante el proceso judicial se aprobó el plan de intervención que ordena la ley, el cual fue firmado por la joven tras gestiones realizadas por el centro cerrado de Coronel.

No obstante, finaliza exponiendo que el ingreso efectivo de la joven al centro cerrado no se realiz√≥, ya que la orden de ingreso no fue decretada por parte del tribunal, y no corresponde, seg√ļn el escrito, al Sename instruir una medida de ese tipo.