¿Qué fue de...?: exdiputados revelan sus planes tras perder elección en el Bío Bío

Mientras los diputados electos asumían sus nuevos cargos en el Congreso el 11 de marzo de 2018, hubo otros que tuvieron que retornar a sus casas para retomar proyectos personales y profesionales, tras ser derrotados en las pasadas elecciones parlamentarias

Tal es el caso de los exdiputados Marcelo Ch√°vez (DC) y Cristi√°n Campos (PPD), quienes -en conversaci√≥n con Radio B√≠o B√≠o- revelaron sus planes tras perder un esca√Īo en Valpara√≠so.

El primero en dar a conocer en qu√© est√° actualmente es el parlamentario de la Democracia Cristiana, quien durante su periodo como pol√≠tico no estuvo exento de pol√©micas, al protagonizar un accidente vehicular en compa√Ī√≠a de una mujer y en un auto que no era de √©l; adem√°s de abstenerse en la votaci√≥n por la despenalizaci√≥n del aborto en tres causales, yendo en contra de su propia coalici√≥n.

Ahora, alejado ya del congreso, Marcelo Ch√°vez se toma las cosas con calma y asegura que tiene un poco m√°s de tiempo libre. Por ello, aprovech√≥ de retomar sus estudios y realizar su pr√°ctica profesional, para luego titularse de abogado. Posterior a eso, sus planes son viajar a Espa√Īa a perfeccionarse.

“Ten√≠a la aspiraci√≥n hace mucho tiempo de poder tener una temporada en el extranjero, de poder estudiar. Postul√© a un postgrado en Derecho y me aceptaron”, relata.

En los próximos meses debería partir de acá de la región hacia Europa a estudiar - Marcelo Chávez

De diputado a periodista

En el caso de Cristian Campos, de a poco ha ido retomando su vida profesional en su calidad de periodista e ingeniero comercial. Por el momento, el mundo de las comunicaciones ha dado m√°s resultado y ya tiene un programa en una radio local.

No obstante mantiene el hambre pol√≠tica de ser candidato, en esta oportunidad a alcalde. Si bien a√ļn no decide la comuna por la cual le gustar√≠a competir, no descarta Hualp√©n o Talcahuano. De todos modos, reconoce que las relaciones con el PPD quedaron un tanto heridas.

Tengo mucho cari√Īo por la gente en Hualp√©n y Talcahuano. Estar√≠a muy contento si esos desaf√≠os se llegan a dar

- Cristian Campos

Respecto a su vinculación con el caso Asipés y eventual financiamiento irregular de la política, aseguró estar tranquilo y colaborando con la justicia.

En tanto, Clemira Pacheco, quien decidió no ir a a la reelección a diputada, no aceptó una entrevista. Eso sí, dijo que está concentrada en proyectos que son de absoluto índole personal y que se relacionan con su bienestar particular y familiar.