Padres de guagua que murió asfixiada en clínica acusan que les siguen cobrando la atención

La familia del lactante que murió asfixiado entre barrotes en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción en 2017 cuestionó la lentitud de la investigación judicial, criticando que además la clínica les esté cobrando por la atención médica recibida.

A nueve meses, los padres de Aslan Fischetti siguen sin una explicaci√≥n a lo ocurrido con el ni√Īo de siete meses de vida que lleg√≥ al recinto por un problema respiratorio.

Lo anterior motivó su hospitalización, aunque mientras estaba en la cama sufrió el accidente que produjo su deceso.

Adem√°s del drama de haber perdido a su hijo, su padre, Gianluca Fischetti, denunci√≥ que pese al tiempo transcurrido a√ļn esperan el resultado de la investigaci√≥n de la Fiscal√≠a, recibiendo al mismo tiempo el cobro de la atenci√≥n m√©dica por parte de la cl√≠nica.

Son casi $3 millones lo que el Sanatorio Alem√°n est√° demandando como pago a trav√©s de una empresa de cobranza, situaci√≥n que agrava el estado sicol√≥gico de los padres de Aslan, seg√ļn explic√≥ el abogado de la familia, Eduardo Iturra.

“Tal vez no es improcedente, pero desde el punto de vista √©tico lo encontramos totalmente reprochable”, argument√≥.

Y como si no fuera poco, agreg√≥ el abogado, pr√°cticamente no hay avances en la investigaci√≥n del Ministerio P√ļblico, al no estar a√ļn ni siquiera el resultado de la autopsia.

Radio Bío Bío intentó sin resultado obtener una versión del Sanatorio Alemán respecto del cobro de los pagarés, situación que si sigue avanzando podría llegar a la demanda respectiva para hacer efectivo el pago de los $3 millones.