Sigue rechazo a ampliación de relleno en Florida: acusan manejo poco adecuado de residuos

La Municipalidad de Florida insistió ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que el proyecto de ampliación del relleno sanitario Hidronor, emplazado en el sector Copiulemu, no puede ser aprobado con los antecedentes que se manejan actualmente en el Estudio de Impacto Ambiental.

También la seremi de Medio Ambiente hizo observaciones severas al titular, asegurando que no garantiza un adecuado manejo de los residuos peligrosos que se van a recepcionar.

En mayo de 2016, el proyecto Hidronor fue aprobado por la Comisi√≥n Evaluadora Regional, aunque hubo reclamaciones administrativas y el Comit√© de Ministros, en julio del a√Īo pasado resolvi√≥ retrotraer el proceso al d√≠a 3 de la evaluaci√≥n.

En esta nueva fase, el municipio ha mantenido su dura oposición a la idea de la empresa que consiste en habilitar una cuarta etapa para comenzar a recepcionar residuos peligrosos, con una inversión de US$23 millones.

Entre otras cosas, el alcalde Jorge Roa se√Īal√≥ que el titular nunca ha sido claro y transparente en la entrega de antecedentes relativos a la categor√≠a del proyecto.

También se cuestiona la capacidad de manejo de un proyecto de la envergadura del que presentó, que posee una superficie de disposición final de residuos peligrosos 7,5 veces más grande que la etapa III, que actualmente se encuentra en operación.

El jefe comunal dice que es dif√≠cil creerle a la empresa en sus compromisos cuando no ha cumplido -por ejemplo- algo que era prioritario y nada complejo como relocalizar a la √ļnica persona que vive justo frente al vertedero, en la carretera a Cabrero.

No sólo el municipio mantiene observaciones fundamentales a la adenda presentada por Hidronor ya que la Municipalidad de Concepción, que también participa en la evaluación, hizo presente que hay indicaciones no respondidas por el titular y que por lo tanto no han sido subsanadas.

La Seremi de Medio Ambiente destaca en su √ļltimo informe al SEA que se ampl√≠a la familia de residuos que anteriormente recepcionaba la empresa y que se pretende depositar residuos peligrosos en este lugar en forma definitiva sin contar con los laboratorios ni la tecnolog√≠a pertinente.