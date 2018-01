Sename pide anular trámite de demandas presentadas por exdirector de centro en Coronel

Sábado 27 enero de 2018 | Publicado a las 02:36 · Actualizado a las 03:05

El Servicio Nacional de Menores (Sename) pidió a la justicia anular el trámite de las dos demandas presentadas por el exdirector del Centro de Internación de Coronel, Pablo Muñoz, argumentando que al no tener el organismo un presupuesto propio, las acciones legales debían ser dirigidas en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El exfuncionario denuncia en ambas demandas el despido ilegal ordenado por la directora nacional del Sename, Solange Huerta, el año pasado, pidiendo casi $80 millones en conjunto por concepto de indemnización y sueldos adeudados, habiéndose ya en un primer libelo fijado el juicio para el 23 de febrero.

Habría sido esta situación lo que llevó a los abogados del servicio a no comparecer a la audiencia de preparación del juicio ayer en el Primer Juzgado Civil de Coronel, por lo que se está buscando que el tribunal anule todo lo obrado y decrete que el demandante reingrese las demandas.

De no darse lugar a las solicitudes del Sename, desarrollarse los juicios y ser condenado el organismo, los eventuales pagos de indemnizaciones y prestaciones adeudadas no podrían ser cobradas al no haberse dirigido contra el Consejo de Defensa las demandas laborales.