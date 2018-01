Van Rysselberghe y Harboe protagonizan fuerte discusión en Twitter por ley de Sernapesca

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 14:44 · Actualizado a las 14:56

Los senadores por la región del Bío Bío, Felipe Harboe (PPD) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI) protagonizaron una intensa discusión en la red social Twitter. Mientras el abogado acusó a la parlamentaria de obstaculizar su función legislativa, la médico advirtió agresiones y amenazas.

Lo anterior, a raíz de la tramitación del proyecto de Ley que moderniza Sernapesca y regula las sanciones para la pesca ilegal.

“Lamentablemente senadora Van Risselberghe no dio unanimidad de la sala para que sesione en paralelo comisión de constitución para despachar proyecto que moderniza sernapesca”, comenzó tuiteando el senador.

“Felipe, en proyecto que genera dificultades a pesca artesanal de mi región querías sesionar solo con senadores de Nueva Mayoría. Solo pedimos que pudieran sesionar cuando estuvieran todos…. y esta fue tu reacción. Pura agresividad y amenaza!!!”, respondió la presidenta de la UDI, acompañando una imagen donde puede verse a Harboe increpándola.

El abogado insistió y afirmó que la ausencia de Larraín -a la que aludiría van Rysselberghe- era una excusa ya que habían 5 senadores de la UDI para reemplazarlo.

“Para de victimizarte falsamente. Si no quieres aumentar las penas a quienes pescan ilegalmente dilo de frente y vota en la comisión. Así de simple, es tu derecho”, señaló el PPD.

La psiquiatra volvió a argumentar que sólo pedía que se sesionara cuando pudieran estar los senadores UDI. “Y ademas, nadie que es agredida y amenazada de la forma como se visualiza en tu actitud se victimiza”, recalcó.

“Jajaja no te queda el rol de víctima. Solo te expliqué las razones y me dijiste que no estabas de acuerdo con el proyecto y te dije “eso no te da derecho a evitar la discusión, vayan y voten en contra” pero así y todo…”, indió Harboe desmintiendo las amenazas.

La senadora culminó sus tuits asegurando que se trata de “la típica excusa machista del agresor violento… en tu actitud se refleja la agresividad y el matonaje! Si incluso me amenazaste… como te dije así no se puede conversar ni avanzar”.

