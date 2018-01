Conoce los panoramas que ofrece el Bío Bío para este caluroso fin de semana

Sábado 13 enero de 2018 | Publicado a las 09:27 · Actualizado a las 09:36

Hay varias actividades para hacer en las tardes durante los próximos días en la región del Bío Bío. Tome nota de algunas de estas, porque podría ser un buen panorama para disfrutar con la familia o amigos. Y lo mejor, son todas gratuitas.

Santa Juana, Quillón y Florida tendrán fiestas costumbrista para este fin de semana. Mientras que los conciertos al aire libre, se tomarán la cartelera durante los próximos días.

Fiesta del mote y la tortilla

La sexta versión de la fiesta del mote y la tortilla se realizará este domingo en Santa Juana. En el lugar habrán 25 stand, además de un encuentro folclórico internacional y música ranchera.

Todo comienza a las 10:00 horas en la Escuela de Chacay, donde elegirán la mejor tortilla de rescoldo y el mote con huesilllo.

Fiesta del poroto

Florida también estará de fiesta. Este domingo, en el sector San Antonio de Cuda, darán vida a la primera versión de la fiesta del poroto.

El lugar está a 4 kilómetros del centro de la comuna, pero eso no será un impedimento, ya que en la plaza habrán vehículos de acercamiento.

Fiesta del pastel de choclo

En Quillón, el pastel de choclo será el protagonista de la celebración que tendrá lugar en la exescuela Santa Ana.

La invitación es para este sábado a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 04:00 horas del domingo.

Sábados musicales

Y de las fiestas costumbristas pasamos a la música, ya que el parque Jorge Alessandri continúa con sus sábados culturales.

Al anfiteatro, cerca de las 17:30 horas, llegará la música de videojuegos con el concierto “Joystick y Orquesta”.

Festival Internacional de Opera “Laguna Mágica”

Y San Pedro de la Paz será escenario de la cuerta versión del Festival Internacional de Opera “Laguna Mágica” y el próximo lunes inicia sus actividades que se extenderán por cinco días.

En esta versión competirán 30 participantes oficiales de Brasil, Cuba, Perú, Colombia, Argentina y Chile.

Todas las actividades son abiertas al público. Si quieres saber más detalles puedes visitar a operalagunamagica.cl.

Concierto Boletos Inolvidables

La escuela de verano de la Universidad de Concepción presenta el próximo jueves el concierto Boleros inolvidables”. La invitación es a las 21:30 horas en el foro de la UdeC.

Se trata de un evento que el año pasado fue suspendido a causa de los incendios forestales y que promete encantar a los asistentes.

“Para que no me olvides”, “Sin ti” y “No me platiques más”, son los temas que por cerca de una hora podrá disfrutar el próximo jueves.