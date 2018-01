Detienen a joven acusado por tráfico en Chiguayante: recibía LSD desde Canadá por correo

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 11:16

Un joven de 25 años fue detenido tras ser sorprendido con estampillas de LSD en un sobre traído desde Canadá, en el marco de la Operación Toronto.

El arresto se llevó a cabo este jueves y durante la revisión de la casa del hombre, emplazada en Chiguayante, se encontró un cultivo indoor de marihuana, hongos alucinógenos, además de las 98 estampillas traídas desde el país norteamericano a la región del Bío Bío por correo, avaluadas en 6 millones de pesos.

Según se indicó desde la Fiscalía, por ser una droga sintéticamente, obligatoriamente debía ser traída del extranjero a través de servicios courier.

“No hago daño (…) la pasta base y la cocaína no la sacan de la población ¿por qué no hacen eso? ¿por qué no se dedican a eso?”, dijo a la salida del cuartel de la PDI en Concepción.

De este modo, el joven quedará a disposición de la justicia para su formalización.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)