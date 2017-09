Sánchez por Melnick: En un país decente un ministro de la dictadura no debería estar en TV

La carta presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió nuevamente a la polémica generada por su negativa a asistir al programa de Canal 13 “En Buen Chileno”, debido a la participación como panelista de Sergio Melnick, exministro de Augusto Pinochet durante la dictadura.

En entrevista con Radio Bío Bío de Concepción, la candidata apuntó que “en un país decente un ministro de la dictadura, que tuvo responsabilidad en la dictadura, no debería estar hoy día en un programa de televisión”.

Sánchez, precisó además que su decisión no tiene que ver con “derechas e izquierdas”, acotando que “es bien distinto a esta interpretación de que yo no me quiero juntar con alguien”, agregando que “he estado en debates con gente que está a favor de la dictadura. No tiene que ver con eso, tiene que ver con alguien en específico”.

Huelga de hambre

Al ser consultada por su postura ante el conflicto mapuche, Beatriz Sánchez aprovechó la oportunidad para referirse a la huega de hambre que protagonizan desde hace más de 100 días cuatro comuneros mapuche, apelando a que debe hacerse foco a un aspecto más “humanitario”.

“¿Puede Chile permitirse que una persona muera por una huelga de hambre?”, manifestó Sánchez, añadiendo que este último punto ha sido un cuestionamiento que ha efectuado a sí misma en los últimos días, señalando que los comuneros “están en una situación extrema protestando, no para salir en libertad, sino para decir ‘queremos un juicio justo’ a propósito de lo que se les acusa”, indicando que toda persona tiene derecho a protestar.

Delincuencia

Respecto al ítem de la delincuencia, la candidata presidencial manifestó que se ha tendido a “caricaturizar” las propuestas del Frente Amplio, sosteniendo que hay un camino a corto y largo plazo.

En el corto plazo, Sánchez propone asistencia a las víctimas, ya que deade su perspectiva “en los delitos violentos las víctimas tienen que contratar su propio abogado para que avancen las causas, y creo que ahí el Estado tiene un deber de apoyar de manera distinta y mucho más decidida”.

Siguiendo en esa línea, expresó que se debe mejorar la “capacitación permanente de las policías”, esto con el objetivo de que se apunte a “especializar a las policías en ir en contra de ese gran crimen organizado que si existe en Chile”.

Escucha aquí la entrevista completa: