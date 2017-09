Manifestación a favor de comuneros en huelga de hambre obliga cierre de catedral penquista

Noticia en Desarrollo...

Un grupo de manifestantes llegaron durante la mañana de este jueves hasta la Catedral de Concepción, para demostrar su apoyo a los cuatro comuneros mapuche que se encuentran en el hospital de Temuco tras una huelga que ha durado más de 100 días.

La protesta comenzó a eso de las 10:00 horas, en instantes en que los participantes ingresaron con lienzos durante una misa. No obstante, el servicio no habría sido interrumpido y no fue hasta el término de éste que comenzaron las manifestaciones en contra de la Ley Antiterrorista y favor de los huelguistas, quienes debieron ser trasladados hasta el hospital de Temuco este miércoles.

Debido a este hecho, las puertas de la Catedral fueron cerradas, aunque cinco personas aún se mantienen en su interior, quienes solicitan la presencia del arzobispo penquista, Fernando Chomalí.