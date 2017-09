Abogado de Los Ángeles hizo dieciochera defensa de imputado: entregó escrito en verso

Dicen que en los juzgados

Se cuecen divertidas historias de abogados

Pero ninguna con tanta perso

Como la del legista que hizo su trabajo en verso.

Quizá del caso nunca hubiéramos sabido,

De no ser porque el abogado Nicolás Hauri la hubo compartido.

“Esperando una audiencia en Coronel, de puro aburrido,

Me puse a revisar el libro de copias del juzgado

Y descubrí el texto atravesado.

Como me arrancó una risotada,

Pedí una copia a la secretaria

Que no sólo me entregó la defensa mencionada,

Sino que la distribuyó a toda la planta funcionaria”.

Y no era para menos al ver cosa tan inusual

Que un abogado defendiera a su representado con tanto arte,

Pidiendo que un robo de aves no se considerara gran bacanal

Y se calificara en vez de delito como una simple falta.

(Cuando el robo es bajo 5 UTM. Sí, eso no pudimos rimarlo).

Quisimos contactar al autor, Hernán Rodríguez Fernández

vicepresidente del Colegio de Abogados de Los Ángeles

Sin embargo en su oficina nos dijeron que estaba fuera de nuestras fronteras

Y no regresaría hasta entrada la primavera.

Explicado el caso nos confirmaron prestos su autoría

Después de todo, su especial presentación causó gran algarabía.

“¿Es el de los patos, verdad?

Sí, ese escrito lo presentó don Hernán.

Es que él es un caballero muy preparado.

Donde vaya queda bien parado”.

Lo único que no pudieron recordar y quedará para más adelante,

¡Fue saber qué pasó al final con el tunante!

“Es que de esto ya se ha andado un buen derrotero,

Pero seguramente el juez no fue muy severo”, indicaron.

Y para su deleite en estas Fiestas Patrias

Les presentamos el texto de marras.

Transcrito, para quienes sufran de la vista,

Y el original para que ninguna duda exista.

CONTESTA ACUSACIÓN

S. J. L. del CRIMEN

HERNÁN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, abogado de turno en lo criminal, asumiendo la representación del procesado preso ANTONIO ZURITA BARRA, en autos seguidos en su contra por hurto de dos patos a MARÍA LLANOS ORTIZ:; a US. respetuosamente digo:

En los autos criminales rol ocho mil doscientos cincuenta,

ha sido encargado reo por tomar más de la cuenta

y armar junto a sus amigos una memorable farra

el inculpado de autos Antonio Zurita Barra.

Fue en una noche de enero cuando el presunto pillo

junto con Claudio Morales y con Marcos Fica Lillo

se pusieron a tomar traicionero piscolillo,

que les abrió el apetito y les alargó el colmillo.

Y así fue como acordaron, para seguir las libaciones,

que se hacía necesario recorrer las poblaciones,

en busca de algún plumífero que estuviera en condiciones

de acompañar ese tinto que les daba tiritones.

No existen en estos autos antecedentes escritos

que hagan pensar que Zurita se ofreció para el delito

más bien cree esta defensa que en medio de su mareo

los alegres camaradas realizaron un sorteo.

Y como para el más pobre siempre la suerte es maldita

le tocó la comisión al pobre Antonio Zurita.

En una humilde vivienda de barrio de bajo estrato

donde se asalta de día y se roba a cada rato

vivía María Llanos, con sus perros, con sus gatos

y también en compañía de dos inocentes patos.

El cerco del gallinero era sólo regular

según consta en las actas de la inspección ocular

la que en fojas cinco vuelta se procede a practicar

con el señor Secretario, firmando el Juez Titular.

Allí consta que la reja era de tal entidad

que los patos no arrancaban por su buena voluntad

porque -según allí explican- para entrar a la heredad

ni de meter todo el cuerpo había necesidad.

Ante tan buena suerte que les ofrecía el destino

viendo el cerco destruído y adentro dos patos chinos

sin vacilar un instante el reo de este proceso

agarró los dos plumíferos y les rebanó el pescuezo

sin deternerse a pensar que por culpa del suceso

iría a dar a la cárcel, prontuariado, reo y preso.

Y como siempre sucede, ya bien llena la guatita

los alegres camaradas se olvidaron de Zurita

y dijeron, ni pensamos que el pato fuera robado…

¡como si el pobre Zurita tuviera supermercado!

Así es como se desprende del escrito magistral

en que don Hasael contesta la acusación fiscal

diciendo que Fica Lillo dormía de hacía rato

cuando sin saber de dónde aparecieron los patos.

Y así con sus dos amigos Zurita siguió la fiesta

luego se instruyó sumario

les dieron tarjeta roja

y a esta altura el proceso ya lleva ochenta y cinco fojas.

Se interrogó al denunciante, se interrogó al denunciado

se ordenaron diligencias, se movilizó el juzgado

se designaron peritos, se pidieron los prontuarios

se ofició al Conservador, se abrió y se cerró sumario

se vendieron fotocopias y se enviaron citaciones

al abogado de turno que estaba de vacaciones.

Y a todo esto el procesado, con grueso prontuario al hombro

contempla lo que ha pasado y no sale de su asombro.

¡si hay jutres que roban fundos con todo lo edificado!

¡a qué armar tanto barullo por dos patos desplumados!

por eso señor Usía contesto la acusación

y para el ladrón de patos pido consideración.

Debo hacer presente a Usía la tasación pericial

que es una suma menor de medio sueldo vital

por lo que corresponde el mínimo de la pena

y se ha pagado con creces el tiempo de condena.

POR TANTO

Y con el mérito de esta larga exposición

RUEGO dar por contestado el auto de acusación

y darle trato de falta y no de delito

porque a la María Llanos le falta un par de patitos.-