Empresa que perdería contratos de construcción de jardines acusa no pago de la Junji

La empresa que arriesga perder los contratos de construcción de tres jardines infantiles en el Gran Concepción, luego de la decisión de la Junji de relicitar las obras, aseguró que los problemas que tiene se deben a fondos no cancelados por la autoridad.

Este miércoles, la directora regional del organismo, Andrea Saldaña, anunció a través de Radio Bío Bío que había ordenado iniciar el proceso de resciliación de los contratos con la empresa Construtrans, responsable de los proyectos en Concepción, Talcahuano y Penco.

La representante adujo problemas de insolvencia económica de la constructora y también el atraso en la entrega de las obras de los jardines infantiles, a lo que Angelo Márquez, representante de Construtrans respondió que los problemas financieros eran responsabilidad de la misma Junji.

Lee también: Rescinden contratos a empresa encargada de construir 3 jardines Junji en Gran Concepción

“Hace mucho tiempo venimos diciéndole a la Junji que por favor paguen las obras que me ha encargado hacer y que no me quiere reconocer, o no me quiere pagar, que suman 150 millones de pesos entre las tres obras”.

Sobre el atraso en la entrega de las obras, Construtrans lo admitió, pero dijo que se deben al aumento de obras ordenadas por la Junji, sobre lo cual el organismo, a través del jefe a cargo de los proyectos, Carlos Carrasco, puntualizó que los atrasos no se condicen con las obras extras solicitadas.

No obstante, y aunque la empresa no ha sido notificada de la resciliación de los contratos, la abogada de Construtrans, Paulina Salas adelantó que ejercerán todas las acciones administrativas y legales para seguir y concluir los trabajos.