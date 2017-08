Proyecto que busca aumentar recursos en zonas metropolitanas avanza sin líder concreto

Sin un líder concreto se desarrolla el proyecto que busca aumentar la asignación de recursos para los denominados sectores metropolitanos, entre ellos el gran Concepción, y que contempla el liderazgo del gobernador regional, aunque este cargo aún no existe.

Iniciativa que desarrolla actualmente la Universidad de Concepción (UdeC) por encargo del Gobierno regional y que busca encontrar las principales necesidades del denominado Concepción Metropolitano, como se le conoce al gran Concepción junto a sus comunas aledañas.

En ese sentido el proyecto de ley contempla que esta iniciativa, que además busca conseguir recursos para la realización de proyectos ante problemas que afectan a estos territorios, debe ser liderado por el Gobernador Regional.

No obstante, dicho cargo no existe y no será electo al menos este año, tras el fracaso de la discusión en el Congreso.

Ricardo Utz, jefe del proyecto en la UdeC, explicó que podría ser una mesa de alcaldes la que tome la iniciativa.

Frente a la inexistencia de un cargo que lidere a la nueva zona metropolitana, las personas encargadas de realizar los estudios por parte de la casa de estudios recurrieron al municipio penquista para mostrar parte de los resultados.

Álvaro Ortiz, alcalde penquista, explicó cuáles son algunos de los problemas que deben buscar una solución a nivel metropolitano.

La región metropolitana, con Santiago a la cabeza avanza muy rápido en relación a otras zonas de las mismas características, de ahí la crítica a la asignación de recursos millonarios para la capital y no para otras zonas. Para Utz, Concepción perdió competitividad.

En el país son tres las zonas consideradas metropolitanas, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción y el Gran Santiago.