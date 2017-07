Intendente Díaz sostiene que voto contra parque eólico no significa rechazo a esta energía

El intendente Rodrigo Díaz afirmó que el voto unánime en contra de la construcción de un Parque de Aerogeneradores en la comuna de Arauco no significa un rechazo a la energía Eólica, sino que a ese proyecto en particular, que no pudo subsanar las observaciones que se le hicieron.

La iniciativa, que llevaba el nombre de Parque Eólico Küref, era impulsada por la firma española Taim Weser y la empresa nacional EnorChile, que forma parte del grupo Cardoen.

Este lunes, con 9 votos en contra y ninguno a favor, se rechazó en la Comisión Evaludora Regional el Estudio de Impacto Ambiental que venía tramitándose desde el año 2011.

Frente a la interrogante de que un proyecto de energía limpia, que hoy impulsa con fuerza el Gobierno, no llegue a concretarse, el intendente Rodrigo Diaz, explicó la votación de los seremis, aunque él no estuvo presente.

Ha llamado la atención que en la misma sesión de esta semana, la Comisión sí dio su aprobación a la ampliación de la Central Térmica Los Guindos, en Cabrero. Sobre esto, la primera autoridad regional también brindó una explicación.

La ampliación de la central Los Guindos en Charrúa, permitirá a esta planta aumentar su capacidad de generación, en modalidad de ciclo combinado, y pasar de ser una central de respaldo a una operativa todos los días del año.

Radio Bío Bío intentó obtener una versión de la empresa EnorChile por el rechazo al proyecto que impulsaba en Arauco, pero no se pronunciaron al respecto.