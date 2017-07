El hombre detrás de ’Barrio Bravo’ presentará su libro éxito de ventas en Concepción

Luego de visitar Temuco, Villarrica, Valdivia y Osorno, Roberto Meléndez presentará su libro en la región del Bío Bío. Es el hombre detrás de ‘Barrio Bravo’, una iniciativa literaria-futbolera que se hizo nombre en redes sociales a punta de emoción, y que hoy, convertida en libro, lidera los ránkings de lectura nacionales y se hace espacio en países con cultura deportiva como Brasil.

Meléndez no inventó el fútbol ni muchas de las historias que relata, pero genera la identificación y la perturbación del ánimo que logran pocos, muy pocos. Su éxito revela un secreto a voces: los que más entienden y aman al fútbol son tipos normales, sin señales televisivas, ni repetitivas estadísticas que los respalden.

“Les cuento que al libro le ha ido la raja, lleva seis semanas al tope de la tabla, mi familia ahora me habla y una antigua suegra que me odiaba el otro día me preguntó “Cómo ha estado, mijito?”. En fin, cosas del fútbol”, contó hace algunos días a través de Facebook.

Este viernes, desde las 18:00 horas, las historias del barrio, la emoción del fútbol y Roberto Meléndez, se encontrarán en la librería Qué Leo de Concepción.