Lanzan campaña "Cuida tu tarjeta" para prevenir clonaciones durante el Día de la Madre

87 denuncias ha recibido la PDI de Concepción por clonación de tarjetas en lo que va de este 2017, un 20% menos en comparación a igual fecha del año anterior.

A raíz de esta situación, la tarde de este lunes se lanzó Cuida tu tarjeta, campaña que buscar evitar este tipo de hechos en las vísperas del día de la madre, fecha en la que las compras aumentan considerablemente.

En esa línea, el prefecto inspector de la PDI, Christian Alfaro, llamó a proteger las claves de los usuarios y detalló que los lugares donde más se registran este tipo de delitos son las multitiendas, durante días de semana, y en los bancos, en fines de semana.

Según Carabineros, el año pasado se registraron más de 50 mil clonaciones a nivel nacional y mal uso de tarjetas, de los que la región del Bío Bío concentra el 6,5%, con más de 3 mil 400 casos.

A la fecha, los uniformados han detenido a tres personas por instalar un sistema de clonación de tarjetas de crédito en un cajero de la sucursal de Corpbanca de la Universidad de Concepción, además de dos denuncias por este tipo de delitos.

En ese sentido, el prefecto de Carabineros de Concepción, Coronel Rodrigo Medina, explicó que “los cajeros tienen una superficie siempre lisa”, por lo que cualquier anomalía podría ser indicio de artefactos que permiten recopilar información bancaria.

No compartir la contraseña, cambiarla periódicamente, no perder de vista la tarjeta y no permitir que pase por más de un lector son parte de las medidas que debe adoptar para evitar ser victima de este delito.