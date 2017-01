Contra el "olvido" de Arauco: trabajadores organizan marcha de dos días a Concepción

Trabajadores y habitantes de la provincia de Arauco organizan una marcha que saldrá desde Lota a Concepción el próximo 1 de febrero.

Una de las principales motivaciones es respaldar a los trabajadores de la mina Santa Ana, en Curanilahue, para instar al gobierno a cumplir sus compromisos y lograr reactivar la actividad minera, aseguraron desde la organización.

“No sabemos trabajar en otra cosa y no hay más campo laboral en la provincia de Arauco, lamentablemente. Queremos que nuestro gobierno nos escuche de forma seria, que nos sentemos en una mesa que prospere, que no sea solamente mirarnos las caras y terminar en lo mismo”, dijo el dirigente de los mineros, Luis Chandía.

La marcha agrupará a trabajadores del sector minero, pesquero y forestal de la provincia de Arauco, donde desempleo supera el 7%.

El dirigente forestal, Danilo Urra, explicó que decidió sumarse a la movilización al “agotar el diálogo con el Gobierno para que los mineros recuperen su fuente trabajo. En el mismo pueblo de Curanilahue no se ha hecho nada, entonces nosotros queremos apoyarlos en todo sentido”, ratificó.

Según los organizadores, serían cientos los trabajadores y habitantes de la provincia de Arauco que saldrían desde Lota el miércoles 1 de febrero, para llegar en la noche a San Pedro de la Paz, de manera de reanudar la marcha al día siguiente y congregarse al mediodía del 2 de febrero en la Plaza Independencia de Concepción.