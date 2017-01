Concepción: Empresa encargada de la basura arriesgaría millonarias multas si no cumple contrato

Fue el pasado 16 de enero cuando se firmó el decreto que dio curso a la contratación de la empresa Servitrans para ejecutar la limpieza en la comuna penquista hasta el año 2024, proceso que no estuvo exento de polémicas y que contempla diversas infracciones ante faltas a lo estipulado en el contrato con el municipio de Concepción.

Sanciones que se aplicarían en situaciones como, por ejemplo, no contar con todos los vehículos ofertados 5 días antes de comenzar las labores, equivalentes al pago de 490 mil pesos por máquina. Mientras que no completar los plazos y circuitos establecidos tiene un monto de 147 mil pesos como infracción.

Cifras que fácilmente podrán ser pagadas por la Servitrans, aunque la principal perjudicada sería la comunidad. Así lo expresó el concejal Joaquín Eguiluz.

“Considerando que la empresa va a ganar 291 millones de pesos mensuales, me parece que una burla de 500 mil pesos les va a resbalar, no es algo trascendental para ellos, no van a quebrar por una multa”, indicó.

En el proceso, los más importante para el municipio fue el valor que pedía la empresa oferente por sobre el número de vehículos que tenía. Situación que será vigilada con mayor atención de acuerdo a palabras del concejal.

Cabe señalar que la empresa Servitrans se hará cargo del aseo de la capital del Bío Bío a partir de este mes de abril.