Familia clama justicia en funeral de trabajador víctima de ataque incendiario en Cañete

A pie por las calles de Los Álamos, en la provincia de Arauco, comenzaba la mañana de este jueves el cortejo fúnebre de José Retamal Medina, el cuidador de un fundo que a sus 48 años encontró la muerte en un incendio que aun deja más dudas que respuestas.

Tras una ceremonia en el templo evangélico de su barrio, el sector de Cerro Alto, sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal, donde unas 150 personas entre vecinos, amigos y conocidos, lo esperaban para despedirse.

Entre ellos, estaba su compañero de labores, Víctor Arrau, con quien se turnaba para cuidar el fundo Santa Clarisa en Cayucupil.

“Esto no puede quedar así. Yo con él todos los días conversaba, de las 8 hasta las 5 y después cada uno se iba a su casa. No le encuentro sentido. No sé cómo puede ser”, contó a la prensa apostada en el lugar.

El trabajador no lograba explicarse lo ocurrido y tampoco ve una respuesta en el sistema judicial. “Los pacos se sacan la mugre, los encuentran, los llevan y después salen libres, de qué vale, no vale de nada. A usted mismo si lo van a asaltar y se enfrenta con ellos ¿qué pasa? va preso usted y los otros se quedan riendo, no tiene sentido“, sentenció.

La familia de la víctima, que días antes había sido citada a una reunión a la que el expresidente Sebastián Piñera no llegó, y que pidió al gobierno no bajarle el perfil a la muerte de su padre, hoy cobró la palabra de quienes se han acercado.

En palabras de Ángela Retamal, hija de la víctima, señalaron: “de ahora en adelante vamos a necesitar el apoyo que nos han ofrecido, necesitamos que nos orienten, que esto no sea una más de las carpetas que están archivadas”.

“Las autoridades no sirven de presencia, me sirve que se muevan. Yo prefiero que vengan dos o tres días después pero con respuestas, con soluciones”, agregó.

Jorge Fuentes, el alcalde de Los Álamos, de donde era oriundo José Retamal, no dudó en calificar la muerte del trabajador como producto de un acto “terrorista”.

“Con la gran mayoría de las querellas que se han interpuesto por parte del gobierno no hemos obtenido resultados concretos”. El militante UDI agregó que “don José pasa a ser una de las primeras víctimas inocentes de estos grupos terroristas que se han instalado en la provincia de Arauco”.

Tras llegar directamente al cementerio, el gobernador Humberto Toro criticó que la muerte del trabajador se use con fines políticos y lamentó los prejuicios al apelar al terrorismo, denominación que también ha sido empleada por la familia.

“Le aseguramos a la familia que se están haciendo todos los esfuerzos por esclarecer lo más pronto posible los hechos, porque también a nosotros nos interesa, por la cantidad de prejuicios que ha habido estos días respecto de esta situación, donde ha habido más aprovechamiento político y no un afán de actuar como Estado“.

El Servicio Médico Legal informó a la familia que la causa de muerte de Retamal fue por intoxicación debido al fuerte humo que dejó el incendio que el pasado domingo destruyó dos inmuebles y una camioneta, y donde se encontró un particular panfleto que no atribuía el ataque a grupo alguno, como ha ocurrido en otros casos.

El fundo Santa Clarisa, en tanto, en los próximos meses será transferido a dos comunidades mapuche del sector a través de la Conadi, ya que los actuales propietarios continuaron con el proceso de compra que estaba en curso antes del ataque.