Hija de trabajador muerto en Cañete: "No le bajen el perfil a lo que le pasó a mi papá"

Ángela Retamal, hija del trabajador de 48 años que murió calcinado en un ataque incendiario en Cañete, llamó al Gobierno a no bajarle el perfil al delito del que fue víctima su padre, luego de que el gobierno se querellara por incendio con resultado de muerte, evitando recurrir a la ley antiterrorista.

“Yo no puedo culpar a nadie porque no soy la que hace los peritajes ni nada. Lo único que pido yo es que no le bajen el perfil a lo que le pasó a mi papá. Esto es un ataque terrorista, así como falleció la mascota, como falleció mi papá, no se puede decir que fue un ataque incendiario“, sostuvo Retamal.

Asimismo, Ángela aportó un nuevo antecedente en el caso: su padre tenía miedo de que comunidades cercanas se tomaran el fundo. Incluso, señaló que en alguna oportunidad su progenitor le conversó sobre el tema y le confidenció que a él le avisaban cada vez que querían ingresar al terreno y no oponía resistencia.

Los restos de José Retamal Medina se encuentran en el Servicio Médico Legal de Concepción. Las diligencias, que incluyeron muestras de ADN a su familia para identificar el cuerpo, deberían concluir a más tardar este jueves.