Hualpén: Extienden investigación por "canales eróticos" ante posible involucramiento de exjefes

Ante la sospecha de que existan exjefes de departamento involucrados en el caso de los “canales eróticos”, la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, extendió por 20 días la investigación.

La jefa comunal tambián anunció la designación de Antoine Peñaloza, actual Asesor Jurídico, como el fiscal interno que seguirá el caso denunciado por Torres sobre la eventual presencia de canales pornográficos en las dependencias de la corporación edilicia.

A juicio de la alcaldesa, podrían haber directivos de la gestión anterior involucrados. “Hay una serie de aristas que también competen a funcionarios y directores de gran rango que hoy día no están en la municipalidad pero que hay que investigarlos”, indicó.

Wanda Riquelme, concejal de la comuna, asegura que no encontrarán nada e hizo referencia a lo ocurrido con los voluntarios del censo. “Ella busca y busca excusas para no pagar a esos muchachos y el tema de los canales es exactamente lo mismo, está buscando y buscando porque ella no quiere perder, pero a mi parecer personal ella no va a encontrar nada”, señaló.

La investigación debería demorar 4 semanas, donde se pretende confirmar -además de la contratación de los canales eróticos- la adquisición de equipos como decodificadores, televisores y antenas parabólicas para la utilización del servicio.