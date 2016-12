Documento revela antecedentes en investigación por supuestos canales eróticos en Hualpén

Se mantiene la incógnita sobre la real existencia de canales eróticos en la Municipalidad de Hualpén, luego que la propia casa edilicia entregara antecedentes e iniciara un sumario, puesto que concejales de la comuna dudan de la existencia de las señales de televisión.

El sumario sigue en curso para aclarar la existencia de los canales. Según explicó la alcaldesa, Katherine Torres, la indagatoria interna tiene 20 días hábiles para su desarrollo y sigue adelante.

La concejal del PPD, Wanda Riquelme, insistió en las dudas respecto de la real existencia de los canales para adultos en televisores de la municipalidad. Para la edil es necesario transparentar todo, lo más rápido posible.

“No he tenido más antecedentes al respecto, eso a mi me indica de que no hay más cosas. Para mi es simple, es solamente ir a la empresa Claro y preguntar qué canales tenemos contratados nosotros en el municipio, es así de simple”, enfatizó Riquelme.

Radio Bío Bío tuvo acceso de manera exclusiva a la orden de compra de lo que efectivamente se instaló en la comuna de Hualpén, referente al servicio de televisión por cable y telefonía contratados. Según esta orden, la empresa Claro instaló Banda Ancha Internet de 50 megas, más servicio de telefonía fija nacional, sin salida a celulares.

Además, la orden de compra con fecha 4 de octubre de este año detalla que la empresa instaló el “servicio de televisión por cable avanzada con un decodificador HD”. Al revisar la página de Claro Chile se puede evidenciar que este plan no incluye canales para adultos.

La alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, dijo que es necesario terminar con la investigación, ya que se debe revisar el detalle de la contratación.

“Lo que esta orden señala solamente son los servicios generales del contrato, no se detalla en qué consiste este servicio y eso estamos investigando”, sostuvo la alcaldesa.

La señal de cable, internet y telefonía fue contratada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Hualpén, que tuvo como director al excandidato a alcalde, Miguel Rivera.

El servicio lo paga el Sename por un monto de 1 millón 128 mil pesos anuales, ya que fue contratado para la oficina de Protección de la Infancia de Hualpén.

Se debe tener en cuenta que el municipio presentó la denuncia original con una cotización, así como que el pack adulto puede ser contratado después de instalado el servicio, algo que debe ser aclarado por el sumario que lleva adelante la administración de Katherine Torres.