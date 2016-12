Hualpén: Nuevos antecedentes corroboran irregularidades en fiesta de Año Nuevo no autorizada

Cosmic Ritual 2017 es el nombre de la fiesta de Año Nuevo que se realizaría en el Fundo Santa Eloisa de Hualpén, ubicado en el camino a la desembocadura, pero según información entregada a Radio Bío Bío, la organización habría cancelado el evento.

La fiesta no tiene autorización de la municipalidad de Hualpén, donde incluso se presentó una querella y una denuncia por falsificación de instrumento público. Todo porque en la página del evento difundieron un permiso del municipio que habría sido falsificado.

La situación es aún más compleja, ya que durante esta jornada el administrador del fundo donde se realizaría la celebración, Alejandro Echeverry, confirmó que no existe un contrato de arriendo con los organizadores.

“El año pasado hicimos una fiesta acá, donde estaba involucrada no solo la municipalidad, sino que Carabineros, Seremi de Salud, de Medio Ambiente, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, OS9, con todas las autoridades presentes físicamente que dieron el permiso. Este año no ha habido ninguna gestión de ningún tipo, porque partamos de la base que no se arrendó el terreno”, detalló Echeverry.

Desde el municipio de Hualpén, el administrador subrogante, Antoine Peñaloza, insistió que el evento no está autorizado. “No les hemos entregado ninguna autorización para ello, atendido que Carabineros también tendría un informe desfavorable para la realización”, explicó.

Peñaloza asegura que debido a que “se está engañando a la comunidad” optaron por no autorizar esa fiesta esgrimiendo razones de seguridad y de credibilidad.

Cerca de 800 personas habían manifestado su interés en la fiesta por redes sociales y según se informa en la página de Facebook, la primera pre-venta de entradas se agotó. Quienes compraron el ticket están preocupados.

“Uno de los organizadores (me dijo) que era responsabilidad mía ir o no ir, porque la plata no me la iban a devolver (…) porque la fiesta se iba a realizar sí o sí”, comentó una de las afectadas.

Radio Bio Bio intentó comunicarse con los organizadores, pero no respondieron los llamados, pese a que habían manifestado la intensión de referirse a la polémica fiesta.

Tras el año nuevo para recibir el 2016, el Sernac recibió 9 denuncias a nivel nacional, por fiestas que no cumplían los prometido, reclamos que no tuvieron respuestas favorable.