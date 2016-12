Vecinos llaman a protestar por depósito de basura de Temuco en vertedero de Los Ángeles

Organizaciones de usuarios en Los Ángeles llamaron a protestar contra el depósito de basuras que llegan desde Temuco en el vertedero del sector Laguna Verde. El ministro de Medioambiente, aseguró que el lugar cumple las condiciones sanitarias para recibirlas.

De reciente visita en la comuna, el secretario de estado Pablo Badenier manifestó que el relleno sanitario de Laguna Verde ubicado al norte de Los Ángeles, cumple con todas las normativas sanitarias y de Medioambiente para operar, por lo cual no ve inconveniente en que se reciba la basura de otra ciudad.

Una respuesta que no dejó satisfecha a la agrupación de usuarios y consumidores de Bio Bio cuya presidenta Ana Seguel, fustigó las palabras del ministro por considerar que, una persona que no vive en la ciudad, no puede darse el lujo de entregar una opinión de éste tipo.

Por eso llamaron a una marcha en contra de la basura que se recibe desde Temuco, para mañana lunes a las 18:30 horas en calle Catirai 181 a un costado del hospital de Los Ángeles.