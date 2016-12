Cuestionan autorización temporal de Carabineros a ambulantes en céntrica calle de Concepción

Carabineros permitió la venta del comercio ambulante durante la mañana del miércoles en calle Aníbal Pinto, entre Freire y Maipú, en Concepción.

El colapso en la céntrica calle causó desconcierto entre los locatarios establecidos, quienes no sabían quién había autorizado el permiso para que los vendedores ilegales se tomaran la cuadra.

A metros del lugar se realizó la entrega de electrodomésticos a los comerciantes de la feria Caupolicán, instancia en la que participó Carabineros.

El jefe de la Primera Comisaría de Concepción, comandante Hernán Montoya, explicó que autorizaron a los ambulantes por dicha actividad y para no molestar a los transeúntes antes un eventual desalojo.

Andrea Muñoz, gobernadora de Concepción, reafirmó que Carabineros no está facultado para otorgar permisos. No obstante, agregó que los funcionarios pueden evaluar una situación particular, pero siempre con previo aviso a la Gobernación.

La autoridad aseguró que en esta oportunidad la policía uniformada no informó.

Si bien Carabineros dio cuenta de que durante la tarde del miércoles las calles debían estar despejadas de comercio ambulante, las ventas ilegales se desarrollaron durante todo el día.