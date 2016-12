Vecino de San Fabián lleva 2 semanas extraviado: intentan sumar helicóptero a la búsqueda

El 4 de diciembre fue la última vez que se tuvo noticias de Ricardo Muñoz Migo (43), un conocido vecino de la comuna de San Fabián, en la precordillera de la provincia de Ñuble.

El hombre es intensamente buscado por Carabineros, Bomberos de San Fabián, personal municipal y vecinos del sector Maitenal, quienes se integraron al Comité de Emergencia de la comuna.

La búsqueda se ha centrado en zonas cordilleranas como la laguna El Valiente y en los próximos días se espera recorrer los senderos del cerro Malalcura, donde se cree que pudo internarse.

Desde la Municipalidad informaron que se trabaja para conseguir aportes en raciones para el personal de búsqueda, además del apoyo de un helicóptero de la gobernación, dadas las complejidades del terreno.

El “Llulo”, como es conocido, padecería de una enfermedad psiquiátrica grave, según planteó el director subrogante del Cesfam de San Fabián, Carlos Cerda. “Al no ser tratada, podría generarle un grado de descompensación no menor. Esto podría llevarlo a tomar decisiones muy erradas, que en otra oportunidad no tomaría”, advirtió.

“Ricardo es una persona popular y querida en este sector y también en gran parte de la comuna por ser un atento colaborador en las actividades que se desarrollan en el pueblo. Precisamente, la última vez que se le vio fue el pasado 2 de diciembre cuando participó de la Teletón organizada por la municipalidad“, consigna un comunicado.

Según sus familiares, Ricardo acostumbraba a ausentarse de su casa por cerca de cinco a ocho días, pero siempre terminaba regresando.

Este jueves está programado que la búsqueda continúe desde las 7:00 de la mañana. “No se dejará de trabajar en su esclarecimiento hasta que las autoridades así lo dispongan”, indicaron desde la Municipalidad.