Revés en proyecto del hospital de Talcahuano gatilla salida del director del Servicio de Salud

La solicitud de reconsideración efectuada por el Servicio de Salud de Talcahuano ante Contraloría, por la tercera etapa de normalización del Hospital Las Higueras, fue rechazada.

Recordemos que Contraloría cuestionaba los años de experiencia del profesional administrador del contrato y, en ese contexto, se señaló que la empresa que se había adjudicado las obras no cumplía con la experiencia mínima para proyectos de alta complejidad.

El informe de Contraloría indica que las apreciaciones formuladas para solicitar la reconsideración de los oficios no difieren de las expresadas con anterioridad por el Servicio de Salud, por lo que “considerando que no se aportaron nuevos antecedentes, y en armonía con los principios de estricta sujeción a las bases de igualdad de los solicitantes que rigen en estos procesos concursables, no se procede a lo solicitado“.

Ante la situación que se generó luego de la no toma de razón definitiva por parte de Contraloría, el director del Servicio de Salud Talcahuano, Mauricio Jara, anunció que presentará su renuncia en el Ministerio.

Mauricio Jara criticó la forma en que está establecido el sistema y afirmó que aunque todo hubiese salido bien, Talcahuano se demoraría 25 años en tener su nuevo hospital, lo que calificó de impresentable.

A raíz de la resolución de Contraloría se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación, lo que retrasa aún más el proceso.