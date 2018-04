Municipio de Quilpué extiende congelamiento a permisos de edificación en altura

Tras el cumplimiento del plazo de congelamiento de los permisos de edificaci√≥n en altura en Quilpu√©, el municipio de esta comuna decret√≥ una pr√≥rroga por otros nueve meses, totalizando as√≠ un a√Īo en los que la ordenanza estar√° vigente.

La medida de la administraci√≥n del alcalde Mauricio Vi√Īambres gener√≥ visiones encontradas en distintos actores ligados al tema inmobiliario, desde escepticismo por el plazo hasta criticas de la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n.

Con la publicaci√≥n esta ma√Īana en el Diario Oficial del decreto alcaldicio n√ļmero 7 mil 423 del municipio, se extiende la medida que ya reg√≠a desde enero de este a√Īo en la comuna. La medida se refiere a la paralizacion en el permiso para construir edificios en altura en pr√°cticamente el 70% de su territorio, todo esto en el marco de la discusi√≥n por la creaci√≥n del nuevo Plano Regulador.

Al respecto, el alcalde Mauricio Vi√Īambres record√≥ que el trabajo con los vecinos de la comuna para configurar el nuevo ordenamiento territorial de la ciudad lo vienen realizando al menos hace 2 a√Īos, y fue tajante en decir que este decreto no significa que no se construir√°n m√°s edificios en Quilpu√©, sino que simplemente se regular√° d√≥nde se podr√°n emplazar y d√≥nde no, conforme a la inquietud de los propios habitantes.

Pero este permiso, legalmente, puede extenderse solo por un plazo de un a√Īo, el que, como se mencion√≥, ya esta en curso, y es en este periodo donde el municipio buscar√° zanjar las modificaciones para configurar el nuevo Plano Regulador Comunal, que vendr√≠a a reemplazar al que est√° actualmente vigente, pero que data de 1971.

De ah√≠ el escepticismo de la Fundaci√≥n Defendamos la Ciudad. Su vocera en Quilpu√©, Susana Soto, se√Īala que a su juicio, este plazo es insuficiente para poder resolver un tema complejo, y que en estos 9 meses no se podr√° resolver nada a partir de una propuesta de ordenamiento que -indic√≥- es insuficiente.

Pero m√°s all√° de lo t√©cnico, el tema tambi√©n tiene una connotaci√≥n pol√≠tica, sostuvo el presidente regional de la C√°mara Chilena de la Construcci√≥n, Juan Armando Vicu√Īa, quien se√Īal√≥ que la oposici√≥n al desarrollo inmobiliario ha sido una herramienta electoral efectiva y recurrente en varias comunas, y que se cruza con otro tema de suma importancia, que es el crecimiento demogr√°fico.

En concreto, la postergaci√≥n de estos permisos afecta a las autorizaciones de construcci√≥n, subdivisi√≥n y loteo para los sectores Pedro Montt‚ÄďEsmeralda, Camino Marga Marga, el centro de Quilpu√© y sectores residenciales como Los Pinos y Colina del Oro.