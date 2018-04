Seremi de Energía desestima crítica contra la SEC por caso de explosión de casa en Quilpué

El seremi de Energ√≠a de la regi√≥n de Valpara√≠so, Gonzalo Le Dantec, confirm√≥ que sigue en curso la investigaci√≥n del Ministerio P√ļblico en el caso de la explosi√≥n de una vivienda en Quilpu√© en 2017.

Al respecto, y luego del reclamo del abogado de la familia afectada, Le Dantec se√Īal√≥ que el cuestionado informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es un antecedente m√°s dentro del proceso investigativo.

Recordemos que el abogado de la familia afectada, Winsaton Montes, criticó el informe de la SEC en donde se responsabilizó a la familia por un supuesto mal uso de la cocina, lo que habría provocado la explosión.

En ese sentido, el jurista aseguró que la investigación no contó con las pruebas suficientes, y que no se consideró que la casa era nueva y su cocina no tenía uso.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a través de un comunicado indicó que efectivamente el organismo cerró la investigación durante 2017.

No obstante, agrega el documento, “estamos atentos a eventuales nuevos antecedentes que pudieran ser aportados por cualquiera de los intervinientes”, los que deben ser entregados a trav√©s de los canales oficiales dispuestos por la instituci√≥n.