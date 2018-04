Organizaciones reiteran rechazo a proyecto de construcción de Embalse de Catemu

Las organizaciones que se han manifestado en contra de la construcción del Embalse de Catemu en la región de Valparaíso, reiteraron su rechazo al proyecto y afirmaron que la iniciativa es una maquinación política que se gestó a espaldas de la ciudadanía.

Oreste Mur√ļa, presidente de la Mesa H√≠drica de Llay Llay afirm√≥ que las agrupaciones de base de esa zona no est√°n rechazando la construcci√≥n de un embalse para Aconcagua, sino la forma en que este proyecto en particular se gest√≥ y el lugar donde ser√° ubicado.

Mur√ļa agreg√≥ que el Embalse Cerrillos no tiene, a su juicio, fundamentos t√©cnicos para su emplazamiento en ese lugar y que una alternativa es retomar el proyecto Puntilla del Viento en Calle Larga.

En Puntilla del Viento se ver√°n beneficiadas mas hect√°reas de cultivo de gran parte del Valle de Aconcagua y no s√≥lo de una determinada secci√≥n como lo que ocurre con Cerrillos, afirm√≥ Mur√ļa.

Por su parte el alcalde de Catemu, Boris Lucksic, concordó con el dirigente de la cuenca del río Aconcagua en el sentido de que el rechazo no es al embalse, sino a lugar que no es el más adecuado y a la forma que no fue transparente.

Incluso indic√≥ Lucksic, el proceso de expropiaciones no tuvo acuerdos con algunos parceleros y a pesar de eso, el Ministerio de Obras P√ļblicas hizo efectivas las notificaciones por la prensa.

Mientras la pol√©mica contin√ļa, Lucksic dijo que existen antecedentes de que dentro del predio donde se levantar√° el pol√©mico embalse, se ha visto movimiento de maquinarias. El jefe comunal coment√≥ que espera que esos trabajos sean estudios de suelo y no el inicio de las obras, porque hasta ahora no se ha informado del t√©rmino del proceso de licitaci√≥n.

El alcalde y las organizaciones llamaron a las nuevas autoridades a retomar las conversaciones y reevaluar el proyecto para buscar en conjunto una solución a la polémica.